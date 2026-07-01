Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Ngày 1/7, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký Công văn về việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Nông Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra thực địa, xác minh đầy đủ nội dung về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn theo phản ánh; làm rõ thời gian, địa điểm, quy mô khai thác, đối tượng vi phạm, phương tiện sử dụng, khối lượng khoáng sản đã khai thác (nếu có); xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vượt thẩm quyền.

Một khu vực bị đào múc cát trên sông Thu Bồn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu phải rà soát toàn diện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn; đánh giá nguyên nhân để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), đề xuất biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, không để tiếp tục tái diễn.

Công an thành phố được yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhất là vào các khung giờ ban đêm và rạng sáng; kiên quyết đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND xã Nông Sơn cũng được yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục diễn ra kéo dài mà không có biện pháp xử lý hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý, báo cáo UBND TP trước ngày 10/7/2026.