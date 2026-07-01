Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Nguyễn Thành

TPO - Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo trật tự địa phương.

Ngày 1/7, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký Công văn về việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Nông Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra thực địa, xác minh đầy đủ nội dung về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn theo phản ánh; làm rõ thời gian, địa điểm, quy mô khai thác, đối tượng vi phạm, phương tiện sử dụng, khối lượng khoáng sản đã khai thác (nếu có); xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vượt thẩm quyền.

z7984366689189edac48aee8fb1abe87afec4433c7e6c3-17826221614981484836431-2255-9535.jpg
Một khu vực bị đào múc cát trên sông Thu Bồn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu phải rà soát toàn diện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn; đánh giá nguyên nhân để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), đề xuất biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, không để tiếp tục tái diễn.

Công an thành phố được yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhất là vào các khung giờ ban đêm và rạng sáng; kiên quyết đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND xã Nông Sơn cũng được yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục diễn ra kéo dài mà không có biện pháp xử lý hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý, báo cáo UBND TP trước ngày 10/7/2026.

Nguyễn Thành
#Kiểm tra khai thác cát trái phép #Quản lý hoạt động khoáng sản #Chỉ đạo xử lý vi phạm #Tăng cường công tác tuần tra #Trách nhiệm địa phương và chính quyền #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe