63 trường hợp bị mời làm việc vì tương tác, phát tán thông tin xấu độc từ kênh của Lê Trung Khoa

TPO - Qua rà soát hoạt động trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc 63 trường hợp có hành vi tương tác, chia sẻ thông tin xấu độc từ các trang mạng. Trong đó, 2 trường hợp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Ngày 2/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương mời làm việc, răn đe, xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các nội dung xấu độc trên mạng xã hội.

Qua công tác rà soát, lực lượng công an phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội trên địa bàn thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác với các thông tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá được đăng tải trên hệ thống trang, kênh của Lê Trung Khoa.

Để ngăn chặn việc phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời 63 trường hợp liên quan đến làm việc, tuyên truyền, đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

63 trường hợp bị mời làm việc, răn đe, xử lý vì có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ hệ thống trang, kênh, nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Lê Trung Khoa (SN 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện sống tại Cộng hòa Liên bang Đức) là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 31/12/2025, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng nhiều trang, kênh thông tin để đăng tải các bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan công an, các trường hợp liên quan thừa nhận đã bình luận, tương tác với các nội dung sai sự thật trên các trang mạng nêu trên. Qua xác minh, nguyên nhân chủ yếu do nhận thức còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng thông tin trên không gian mạng nên vô tình tiếp tay lan truyền các nội dung xấu độc.

Trong số 63 trường hợp có 2 trường hợp bị phạt hành chính với tổng số tiền 12,5 triệu đồng. Ảnh: CACC

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã răn đe, giáo dục 61 trường hợp; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật liên quan, các trường hợp vi phạm đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận, rời khỏi các hội, nhóm có nội dung xấu độc và ký cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; không bình luận, chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động. Khi phát hiện thông tin vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.