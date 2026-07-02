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Pháp luật

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Xét xử Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh cùng 27 đồng phạm

Tân Châu

TPO - Bị cáo buộc khai thác trái phép gần 460.000 tấn quặng titan, đưa hối lộ và gây thất thu thuế hàng chục tỷ đồng, Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh cùng 27 đồng phạm bị đưa ra xét xử.

Hôm nay (2/7), TAND TPHCM tiếp tục phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) cùng 27 bị cáo trong vụ án khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, đưa - nhận hối lộ và nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại doanh nghiệp này cùng các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 1 - 8/7.

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Bị cáo Phan Thành Muôn tại phiên tòa ngày 1/7.

Theo cáo trạng, Phan Thành Muôn bị truy tố về ba tội danh, gồm: “”Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Cùng ra tòa còn có nhiều cựu cán bộ quản lý nhà nước, trong đó có Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) và Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), cùng bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, các bị cáo khác bị truy tố về các tội “Buôn lậu”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hồ sơ vụ án xác định, trong giai đoạn 2021-2024, Phan Thành Muôn cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng tại mỏ titan ở Bình Thuận (cũ), trị giá hơn 1.508 tỷ đồng. Quá trình kinh doanh, doanh nghiệp còn bị cáo buộc lập hợp đồng, hóa đơn với giá thấp hơn thực tế nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 50 tỷ đồng tiền thuế.

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Các bị cáo tại phiên tòa.

Đáng chú ý, để được bỏ qua các sai phạm trong quá trình khai thác vượt độ sâu, vượt công suất cho phép, Phan Thành Muôn bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới nhiều lần đưa tiền cho Tổ giám sát 117 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. Tổng số tiền dùng để "cảm ơn" các cá nhân liên quan lên tới hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó cựu Phó Giám đốc Sở Phan Thị Xuân Thu được cho là trực tiếp nhận 500 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cũng cáo buộc Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc) cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ điều kiện xuất khẩu, trị giá hơn 95 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa việc xuất khẩu, bị cáo Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho cựu cán bộ hải quan Lê Văn Hưng để tráo mẫu quặng, làm sai lệch kết quả kiểm hóa.

Tân Châu
#Phan Thành Muôn #Hưng Thịnh #Trốn thuế #Khai tác titan #Nhận hối lộ #Bình Thuận #TAND TPHCM #Đưa hối lộ

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