Giải mã sân khấu làm 20.000 người mãn nhãn ở concert Thanh xuân

TPO - Sau nhiều vòng chỉnh sửa, 11 lần đưa ra các phương án khác nhau, hình tượng quyển sách được lựa chọn làm điểm nhấn trung tâm concert Thanh xuân, hai bên là biểu tượng đôi cánh chim Lạc. Phương án nhận được sự đồng thuận từ ban tổ chức.

Ấp ủ 11 phương án thiết kế

Hơn 20.000 khán giả đã có mặt tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) trong đêm concert Thanh xuân diễn ra tối 27/6, hòa mình vào không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu với âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn và màn pháo hoa khép lại đầy cảm xúc.

Không chỉ là một đêm nhạc quy mô lớn, chương trình được xây dựng như hành trình kể câu chuyện về thanh xuân Việt Nam - từ những ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Sân khấu concert Thanh xuân nhìn từ trên cao. Ảnh: Như Ý, Hiếu Duy.

Đằng sau sân khấu hoành tráng ấy là nhiều tháng lên ý tưởng, chỉnh sửa và thi công của hàng trăm nhân sự. Anh Lê Xuân Tường - người phụ trách thiết kế sân khấu - nhìn lại hành trình đáng nhớ ở concert.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Lê Xuân Tường cho biết ý tưởng sân khấu không phải sản phẩm cá nhân mà được hình thành từ quá trình làm việc liên tục giữa đạo diễn, biên đạo, bộ phận mỹ thuật và các đơn vị kỹ thuật.

Tổng kích thước sân khấu, gồm cả layer có chiều rộng 68 m, sâu 58 m và cao 24 m.

Ngay từ những buổi họp đầu, ê-kíp thống nhất trung tâm sân khấu phải trở thành biểu tượng đủ sức truyền tải tinh thần của chương trình.

"Ban đầu, chúng tôi đưa ra khoảng 11 phương án khác nhau. Ý tưởng chung đều hướng tới một hình tượng nói về tri thức, ngọn đuốc và sức trẻ, nhưng sau rất nhiều lần trao đổi với đạo diễn mới thống nhất lựa chọn phương án cuối cùng", anh nói.

Sau nhiều vòng chỉnh sửa, hình tượng quyển sách được lựa chọn làm điểm nhấn trung tâm. Phương án nhận được sự đồng thuận từ ban tổ chức.

"Ý tưởng quyển sách và cánh chim được duyệt ngay sau khi trình. Đây là phương án mọi người thấy phù hợp nhất sau khi đã trải qua 11 ý tưởng khác nhau", anh nói.

Ý tưởng sân khấu được hình thành từ quá trình làm việc liên tục giữa đạo diễn, biên đạo, bộ phận mỹ thuật và các đơn vị kỹ thuật. Ảnh: Như Ý, Hiếu Duy.

Quyển sách là biểu tượng dễ nhận biết nhất của tri thức. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần dựng một mô hình quyển sách thì chưa đủ sức tạo nên dấu ấn cho một sân khấu ngoài trời quy mô lớn. Chính vì vậy, ê-kíp đã tìm cách tạo ra nhiều lớp hình ảnh trong cùng một thiết kế.

"Chúng tôi xử lý để các lớp hình khối chồng lên nhau vẫn tạo thành hình tượng ngọn đuốc. Đặc biệt, khi tắt toàn bộ hệ thống LED, chỉ giữ phần ánh sáng ở giữa thì khán giả sẽ nhìn thấy hình ngòi bút hiện ra. Nếu xem lại những đoạn chuyển cảnh giữa các tiết mục sẽ thấy rất rõ chi tiết này", anh chia sẻ.

Không chỉ trung tâm sân khấu, hai bên cánh cũng được tạo hình như đôi cánh chim Lạc dang rộng.

Theo anh Tường, đây là hình tượng dễ nhận diện, tượng trưng cho khát vọng bay cao của tuổi trẻ Việt Nam.

Trong khi đó, nếu quan sát toàn bộ sân khấu từ trên cao, phần sàn lại tạo thành chữ Y - chữ cái đầu tiên của từ "Young" (tuổi trẻ), đồng thời cũng gợi liên tưởng đến tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Sân khấu dẫn dắt cảm xúc

Đối với ê-kíp thiết kế, khó khăn không nằm ở việc dựng một sân khấu lớn mà là làm sao để cùng một kết cấu có thể biến hóa liên tục theo từng tiết mục.

Theo anh Lê Xuân Tường, concert Thanh Xuân được xây dựng hành trình kể chuyện, vì vậy sân khấu cũng phải "chuyển mình" theo từng chương của câu chuyện ấy.

Thử thách lớn nhất là tạo được nhiều lớp hiệu ứng. Mỗi bài hát có một trạng thái khác nhau nên hệ thống LED, ánh sáng và sân khấu cũng phải thay đổi theo, nhưng tổng thể vẫn phải giữ được hình tượng chung để khán giả dễ cảm nhận.

Toàn bộ không gian biểu diễn đều được tính toán kỹ từ đầu nhằm phục vụ ý đồ nghệ thuật của đạo diễn và biên đạo.

Sân khấu bám sát hành trình kể chuyện của từng tiết mục. Ảnh: Như Ý, Duy Phạm.

"Từ lối đi của nghệ sĩ, vị trí biểu diễn cho đến không gian dành cho vũ đoàn đều được tính toán trước. Mọi thứ phải đáp ứng được việc xây dựng hình tượng trong từng tiết mục và phục vụ tốt nhất cho ngôn ngữ sân khấu", anh Tường nói.

Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế không gian, công nghệ trình chiếu và hệ thống ánh sáng, sân khấu liên tục thay đổi diện mạo xuyên suốt chương trình, góp phần dẫn dắt cảm xúc của hơn 20.000 khán giả có mặt trực tiếp, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác cho hàng trăm nghìn người theo dõi qua nền tảng số.

Thi công xuyên đêm trên địa hình dốc

Để hoàn thành công trình đúng tiến độ, ê-kíp gần như làm việc xuyên đêm trong nhiều ngày liên tiếp.

Điều kiện thi công tại Trường đua F1 Mỹ Đình cũng là bài toán khó.

"Ban ngày trời rất nắng. Đặc biệt, sân khấu được dựng trên khu vực lòng đường đua nên mặt bằng có độ dốc tự nhiên về một phía. Việc cân chỉnh kết cấu vì thế rất khó khăn.

Địa hình dốc khiến việc lắp đặt khung sân khấu, cân bằng hệ thống kết cấu và bảo đảm an toàn kỹ thuật đều mất nhiều thời gian hơn so với những công trình thông thường. Dù vậy, toàn bộ ê-kíp vẫn hoàn thành đúng tiến độ để sẵn sàng cho đêm diễn", anh Lê Xuân Tường chia sẻ.

Để hoàn thành công trình đúng tiến độ, ê-kíp gần như làm việc xuyên đêm trong nhiều ngày liên tiếp. Ảnh: Đức Nguyễn.

Sinh năm 1991, anh Lê Xuân Tường đã có gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và thi công sân khấu.

Tuy nhiên, concert Thanh Xuân vẫn để lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt bởi ý nghĩa mà chương trình hướng tới. Theo anh, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, tất cả thành viên trong ê-kíp đều xác định đây không chỉ là một sân khấu biểu diễn đơn thuần.

"Ngay từ đầu, mọi người đều rất hào hứng. Ai cũng muốn mang đến một điều gì đó có ý nghĩa cho các bạn trẻ, đồng thời cũng như được sống lại tuổi trẻ của chính mình. Thành công của chương trình vượt ngoài mong đợi của ê-kíp.

Sau khi chương trình kết thúc, mọi người đều rất tự hào. Hiệu ứng của chương trình còn vượt ngoài kỳ vọng", anh chia sẻ.

Concert Thanh xuân khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ. Với những người đứng sau sân khấu, mỗi công đoạn thực hiện chương trình đều đem lại cảm xúc đặc biệt.

Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức chạm tới cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả, góp phần truyền tải tinh thần mà chương trình hướng đến: tôn vinh sức trẻ Việt Nam, khơi dậy khát vọng tiên phong, cống hiến và tiếp nối những giá trị của các thế hệ đi trước bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Sự kiện cũng cho thấy nỗ lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm của ban tổ chức để mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn cho 20.000 khán giả.