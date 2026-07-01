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Nghệ sĩ Minh Hòa đột quỵ

Ngọc Ánh

TPO - Nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện tối 30/6, ngay trước giờ lên sân khấu biểu diễn. Nam nghệ sĩ đang được theo dõi sức khỏe ở Bệnh viện An Bình (TPHCM).

Theo thông tin từ nghệ sĩ Hữu Quốc, nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện cấp cứu tối 30/6 trong tình trạng nguy kịch. Nam nghệ sĩ bị đột quỵ, vỡ mạch máu não. Bác sĩ nói tình trạng rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện nghệ sĩ Minh Hòa được theo dõi sức khỏe ở Bệnh viện An Bình (TPHCM).

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Nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện tối 30/7. Ảnh: Hữu Quốc.

Nghệ sĩ Bình Tinh cũng nói thêm, nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ ngay trước khi lên sân khấu biểu diễn. "Vừa trang điểm xong anh cứng hết tay chân, miệng không nói được nữa. Tôi cùng mọi người đưa anh vào bệnh viện ngay. Anh còn chưa kịp ra sân khấu", nghệ sĩ kể.

Nghệ sĩ Bình Tinh cũng là người đứng ra lo liệu, hỗ trợ gia đình Minh Hòa trong quá trình điều trị bệnh.

Đêm 30/6, con trai cho biết tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Minh Hòa vẫn chưa ổn định. Anh bày tỏ biết ơn nhiều đồng nghiệp của nghệ sĩ Minh Hòa như Lê Khanh, Cát Phượng, Hồng Đào đã chung tay hỗ trợ viện phí.

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Nghệ sĩ Minh Hòa làm việc cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long.

Nghệ sĩ Minh Hòa sinh năm 1974, hiện cộng tác với đoàn tuồng cổ Huỳnh Long. Anh từng biểu diễn ở sân khấu Chí Linh - Vân Hà, nhà hát Trần Hữu Trang. Anh chuyên đóng vai kép độc, kép tính cách, có vai ấn tượng trong vở Gánh hát chiều xuân, Sông dài, Ngọc kỳ lân, Dương gia tướng.

Hoàn cảnh gia đình nam nghệ sĩ khó khăn, phải làm nhiều nghề kiếm sống, có thời gian tranh thủ vừa diễn, vừa làm tài xế xe ôm công nghệ. Gia đình nghệ sĩ Minh Hòa đang ở nhà thuê tại TPHCM.

Ngọc Ánh
#Nghệ sĩ Minh Hòa #đột quỵ #bệnh viện #sân khấu

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