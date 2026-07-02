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Pháp luật

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Xét xử bà chủ che giấu doanh thu 835 tỷ đồng từ buôn hàng hiệu Louis Vuitton, Hermes, kim cương

Hoàng An

TPO - Trong khoảng 5 năm bán kim cương, túi xách Louis Vuitton, Hermes theo hình thức online, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường bị cáo buộc che giấu doanh thu 835 tỷ đồng.

Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2, Hà Nội, mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy) và Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.

Cáo buộc xác định, từ năm 2020, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội Facebook.

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Cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Thu Hường.

Số hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản có tên "Hycloset new things by hy" do Hường tự lập ra. Quá trình kinh doanh bán hàng, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và chồng để nhận tiền thanh toán bán hàng.

Khi bán hàng, bị can Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc như kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển đồ; sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Ngày 9/7/2025, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hường, Cơ quan điều tra thu giữ được số tiền 17.900 USD và hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản cùng nhiều đồ vật, hàng hóa gồm túi xách, phụ kiện.

Theo dữ liệu bán hàng thu thập được từ máy tính của Hường, Cơ quan công an xác định doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 (cơ quan thuế phát hiện) là gần 835 tỷ đồng.

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Các sản phẩm nhóm Hường bán.

Kết luận giám định cũng cho thấy, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó, thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thiệt hại về thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỷ đồng).

Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án.

Đáng chú ý, khi mở rộng điều tra, Công an còn làm rõ hai bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.

Cơ quan truy tố cáo buộc, tổng số tiền trốn thuế của bị cáo Ngô Quốc Phú là 433 triệu đồng, bị cáo Tô Lan Phương trốn thuế 157 triệu đồng.

Phú và Phương đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền này cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng và các nhân viên làm việc cho bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường, Cơ quan truy tố xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, chỉ là những người làm thuê, đóng gói, vận chuyển hàng theo chỉ đạo...

Cơ quan điều tra do đó không đề cập xử lý.

Hoàng An
#Louis Vuitton #Victory Hermes #Buôn đồ hiệu #Trốn thuế #Người phụ nữ buôn kim cường trốn thuế #Kim cương #Nguyễn Thị Thu Hường #Người buôn đồ hiệu

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