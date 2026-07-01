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Hoa hậu

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Á hậu Hoàn vũ bị bắt

Duy Nam

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Chidimma Adetshina đã bị bắt giữ ở Nam Phi và đang đối mặt với lệnh trục xuất vì vượt biên trái phép.

Báo chí Nam Phi đưa tin vào tháng 6, Bộ Nội vụ Nam Phi (DHA) phối hợp cùng cảnh sát đã bắt giữ Chidimma Adetshina (25 tuổi) cùng con trai nhỏ chưa đầy 3 tuổi tại Cape Town, Nam Phi.

Người đẹp bị cáo buộc khai man quốc tịch để lén lút vượt biên trái phép qua cửa khẩu Lebombo (giáp Mozambique) để vào lại Nam Phi. Trước đó, cô đã bị chính phủ nước này liệt vào danh sách người bị cấm nhập cảnh từ cuối năm 2024.

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Chidimma Adetshina tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024.

Ngày 9/6, Chidimma Adetshina đã phải hầu tòa tại Tòa án Khu vực Cape Town. Hiện tại cô được tại ngoại dưới hình thức cảnh cáo nghiêm ngặt, bị quản thúc tại chỗ (không được rời khỏi nơi cư trú) để chờ lịch ra tòa tiếp theo vào tháng 7 nhằm phục vụ quy trình trục xuất. Mẹ ruột của cô cũng bị bắt giữ tại một nơi ẩn náu gần đó vì cư trú lậu.

Năm 2025, BBC đưa tin bà Anabela Rungo (mẹ của Chidimma Adetshina) đã bị Bộ Nội vụ Nam Phi phối hợp cùng Sở Cảnh sát Nam Phi bắt giữ tại nhà riêng ở Cape Town.

Bộ Nội vụ cho biết họ đã thu hồi giấy tờ của bà Rungo tại Nam Phi vào tháng 9/2024 sau khi phát hiện ra rằng bà gian lận. Theo Bộ Nội vụ, điều này đồng nghĩa bà Rungo không đủ điều kiện để tiếp tục sống tại Nam Phi.

"Trong một hành động trắng trợn coi thường hậu quả pháp lý, cô Rungo dường như đã bất chấp tình trạng không mong muốn của mình thông qua hộ chiếu Mozambique. Các cuộc điều tra đang tiếp tục tìm hiểu thêm về hành vi gian lận này", Bộ Nội vụ cho biết trong tuyên bố.

Sự việc Chidimma Adetshina và mẹ bị bắt giữ đang gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp. Trước đó, cô từng mang về danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2024 cho Nigeria.

Chidimma sinh ra và lớn lên ở Nam Phi, có bố là người Nigeria và mẹ là người gốc Mozambique. Năm 2024, cô thi Hoa hậu Nam Phi và lọt vào chung kết. Tuy nhiên, làn sóng tẩy chay bùng nổ vì cư dân mạng nghi ngờ gốc gác của cô.

Bộ Nội vụ Nam Phi đã vào cuộc điều tra và phát hiện ra mẹ của Chidimma đã đánh cắp danh tính của một phụ nữ Nam Phi hợp pháp để làm giấy tờ giả cho cô từ khi Chidimma còn là trẻ sơ sinh.

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Chidimma Adetshina đã bị bắt giữ ở Nam Phi và đang đối mặt với lệnh trục xuất vì vượt biên trái phép.

Sau khi sự việc vỡ lở, Chidimma phải rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Nam Phi. Đến tháng 10/2024, do không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, chính phủ Nam Phi đã tước và hủy bỏ toàn bộ căn cước lẫn hộ chiếu Nam Phi của hai mẹ con người đẹp.

Sau khi bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Nam Phi, ban tổ chức Miss Universe Nigeria đã dang tay đón Chidimma về quê cha để thi. Dù bị khán giả Nigeria chỉ trích vì không biết nói tiếng bản địa nhưng Chidimma vẫn đăng quang Miss Universe Nigeria 2024.

Tại cuộc thi Miss Universe 2024 ở Mexico, Chidimma đã làm nên lịch sử khi mang về danh hiệu Á hậu 1. Đây cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của Nigeria ở Hoa hậu Hoàn vũ.

Dù mang về thành tích cao cho Nigeria nhưng cuộc sống của Chidimma sau cuộc thi vẫn vô cùng bấp bênh. Đối với cô, Nigeria là một vùng đất xa lạ khi cô không có người thân bên cạnh, thậm chí không biết nói ngôn ngữ bản địa. Trong khi đó, mẹ ruột và đứa con trai chưa đầy 3 tuổi của cô đều đang ở Nam Phi.

Động lực muốn đoàn tụ và trực tiếp chăm sóc con đã khiến nàng Chidimma đưa ra quyết định liều lĩnh là khai man quốc tịch để vượt biên vào Nam Phi, dẫn đến hậu quả bị bắt giữ.

Duy Nam
#Á hậu Hoàn vũ bị bắt #Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2024 bị bắt #Miss Universe

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