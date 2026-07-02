Chuyên án có thật tại Tây Nguyên sau hơn 20 năm

TPO - Bộ phim của đạo diễn Mai Hiền mở ra câu chuyện về cuộc đấu tranh bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết. Tác phẩm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.

Có những chiến công không thể công bố

Trời cao nguyên xanh vừa được Trung tâm phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) công bố chiều 1/7, lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001.

Chọn bối cảnh Tây Nguyên, bộ phim mở ra câu chuyện nhiều tầng lớp về cuộc đấu tranh bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết phim tri ân những thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ an ninh các thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng Bộ Công an - khẳng định suốt 80 năm qua, lực lượng an ninh nhân dân luôn giữ vai trò nòng cốt, là những con người thầm lặng phía sau cánh màn nhung, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân.

Nhằm tiếp tục tôn vinh chiến công thầm lặng, Trời cao nguyên xanh khắc họa chân dung các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua lăng kính nghệ thuật.

Câu chuyện đặt vào bối cảnh hiện đại, qua đó làm nổi bật nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng An ninh trước vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Trước câu hỏi về khó khăn khi đưa chuyên án có thật vào kịch bản phim, đại diện ê-kíp sản xuất cho biết phim khó theo được thực tiễn, nhưng được cố vấn sát sao từng chi tiết.

Ông Lê Mạnh - Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam - chia sẻ về bộ phim. Ảnh: Phạm Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói thêm làm phim về lực lượng an ninh là điều khó, chọn bối cảnh Tây Nguyên càng khó hơn. Có những chiến công chưa được công bố, thậm chí không thể công bố.

Lấy bối cảnh vùng đất mang vẻ đẹp nguyên sơ, bộ phim của đạo diễn Mai Hiền mở ra câu chuyện nhiều tầng lớp về cuộc đấu tranh bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Câu chuyện bắt đầu khi vị tướng công an đã nghỉ hưu trở lại nơi từng gắn bó trong quá khứ. Giữa núi rừng Tơ Rơi, ký ức về những năm tháng cam go dần được đánh thức, hé mở một giai đoạn mà sự bình yên của buôn làng từng đứng trước nguy cơ bị phá vỡ bởi những thế lực lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và những tổn thương âm ỉ trong cộng đồng.

Nhân vật trung tâm của bộ phim là hai chiến sĩ công an với hai thế hệ, hai cách tiếp cận khác nhau.

Diễn viên Hà Việt Dũng vào vai Phạm Minh - Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh - người dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và từng trải.

Quang Tuấn (Xuân Phúc đảm nhận) là đại úy trẻ giàu nhiệt huyết, sắc bén trong trinh sát - lại bước vào hành trình trưởng thành đầy thử thách khi nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi.

Không sa đà vào rượt đuổi, đấu súng

Đạo diễn Mai Hiền chia sẻ điểm hấp dẫn của phim là không xây dựng cuộc chiến giữa thiện và ác. Mỗi nhân vật mang những mâu thuẫn, tổn thương riêng và đứng trước lựa chọn của chính mình.

"Phim không có những cuộc rượt đuổi, chiến đấu trực diện hay những pha bắn súng. Cán bộ an ninh trước hết là người nắm tình hình, phân tích tình hình rất chắc. Nhân vật chính trong phim phải nắm được điều đó, thay vì sa đà vào những cuộc đấu như phim hình sự", đạo diễn nói.

Dàn diễn viên trải qua thời gian dài ghi hình trong bối cảnh khắc nghiệt.

Nhân vật phụ trong phim không chỉ đại diện cho cộng đồng buôn làng Tây Nguyên mà còn phản chiếu những giằng xé sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tin và hoài nghi, giữa sự đoàn kết và nguy cơ bị chia rẽ bởi các thế lực lợi dụng lòng dân.

Trời cao nguyên xanh còn gây chú ý bởi quy mô sản xuất lớn với những bối cảnh trải dài giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng nhiều gương mặt hứa hẹn tạo dấu ấn mới như Luân Nguyễn, Thúy Nga, Hoàng Nhân, Thế Mạnh, Ngọc Anh.

Quá trình sản xuất bộ phim nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, trong đó có Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế cùng Công an tỉnh Gia Lai.