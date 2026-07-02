Số phận vở kịch 'Ngày xửa ngày xưa'

TPO - Sau hơn 25 năm gắn bó với sân khấu, chương trình "Ngày xửa ngày xưa" lần đầu được công chiếu tại hệ thống rạp chiếu phim. "Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ Thần Mặt trời" dự kiến khởi chiếu từ ngày 17/7, giúp nhiều thế hệ yêu kịch ở TPHCM thưởng thức.

Thương hiệu kịch lâu đời lên màn ảnh rộng

Sân khấu IDECAF cho biết Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ Thần Mặt Trời phát hành tại hệ thống rạp chiếu phim của Lotte Cinema. Đây là lần đầu vở diễn thuộc chuỗi Ngày xửa ngày xưa được phát hành thương mại tại rạp, thay vì chỉ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Phiên bản ghi hình có thời lượng 105 phút, được phân loại P (phổ biến đến mọi đối tượng) và dự kiến khởi chiếu từ ngày 17/7. Việc đưa chương trình sân khấu lên màn ảnh rộng được xem là hướng đi mới nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của tác phẩm. Trong nhiều năm, các suất diễn Ngày xửa ngày xưa chủ yếu được tổ chức tại TPHCM với số lượng ghế có hạn. Không ít khán giả ở các địa phương khác chỉ có thể theo dõi chương trình qua những đoạn video ngắn, băng ghi hình hoặc chờ các đợt lưu diễn hiếm hoi.

Ở phiên bản công chiếu, khán giả sẽ theo dõi vở diễn Hậu duệ Thần Mặt trời - tác phẩm lấy cảm hứng từ thần thoại Hàn Quốc nhưng được chuyển thể theo phong cách quen thuộc của sân khấu IDECAF, kết hợp yếu tố cổ tích, phiêu lưu, hài hước và giả tưởng.

Vở Hậu duệ Thần Mặt trời của Ngày xửa ngày xưa ra rạp.

Câu chuyện mở đầu khi Thiên Tôn - con trai của Thiên Đế - quyết định từ bỏ thân phận thần tiên để xuống trần gian sau khi chứng kiến cuộc sống lầm than của con người. Tại đây, ông gặp Thiên Nữ và sinh ra Đàn Quân, người được giao sứ mệnh trở thành vị vua đầu tiên của xứ Đàn Hương.

Hành trình trưởng thành của Đàn Quân không bằng phẳng. Hai mẹ con liên tục thay tên đổi họ, sống ẩn danh và trốn chạy sự truy đuổi của yêu tinh Dokkaebi. Xen giữa các tình tiết phiêu lưu là những mảng miếng hài cùng các màn đối đầu giữa con người và thế lực siêu nhiên.

Bên cạnh yếu tố giải trí, vở diễn tiếp tục khai thác những chủ đề quen thuộc của chuỗi Ngày xửa ngày xưa như tình mẫu tử, lòng dũng cảm, sự hy sinh, tinh thần vượt qua nghịch cảnh và niềm tin vào cái thiện.

Tác phẩm quy tụ nhiều nghệ sĩ gắn bó với thương hiệu Ngày xửa ngày xưa trong nhiều năm như NSƯT Bạch Long, NSƯT Mỹ Duyên, NSƯT Đại Nghĩa, đạo diễn - diễn viên Đình Toàn cùng các diễn viên Hoàng Trinh, Quang Thảo, Hồng Ánh... Bên cạnh đó là sự tham gia của lớp diễn viên trẻ, tiếp nối các vai diễn trong chuỗi kịch thiếu nhi của IDECAF.

Việc đưa vở diễn sân khấu vào hệ thống rạp cũng phản ánh xu hướng mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật biểu diễn. Những năm qua, nhiều đơn vị thử nghiệm ghi hình hoặc phát hành tác phẩm trên nền tảng trực tuyến nhằm kéo dài vòng đời của vở diễn và tiếp cận nhóm khán giả mới.

Với Ngày xửa ngày xưa, hình thức phát hành tại rạp được kỳ vọng giúp chương trình tiếp cận nhiều gia đình hơn trong dịp hè, đặc biệt tại những địa phương không có điều kiện theo dõi sân khấu trực tiếp.

Ký ức của nhiều thế hệ khán giả

Ngày xửa ngày xưa lần đầu được đưa lên màn ảnh rộng nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ là vở diễn thiếu nhi, đây là thương hiệu sân khấu gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả.

Từ đầu những năm 2000, mỗi mùa hè, sân khấu IDECAF trở thành điểm hẹn quen thuộc của các gia đình tại TPHCM. Nhiều phụ huynh từng là khán giả của Ngày xửa ngày xưa khi còn nhỏ, sau này tiếp tục đưa con đến rạp, tạo nên vòng tiếp nối hiếm thấy với chương trình sân khấu thiếu nhi.

Không ít mùa diễn ghi nhận tình trạng vé bán hết từ sớm, đặc biệt là những vở được dàn dựng công phu hoặc có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quen thuộc. Với nhiều khán giả ngoài TPHCM, Ngày xửa ngày xưa được biết đến nhiều qua VCD, DVD nhưng không dễ có cơ hội thưởng thức trực tiếp.

Kịch ngày xửa ngày xưa gắn liền nhiều thế hệ khán giả.

Sức hút của chương trình không chỉ đến từ yếu tố cổ tích. Trong hơn 25 năm, IDECAF tạo dựng phong cách riêng khi chuyển thể những câu chuyện quen thuộc bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp hài kịch, âm nhạc, vũ đạo và kỹ xảo.

Những tác phẩm như Tấm Cám, Aladin và cây đèn thần, Chuyện thần tiên xứ Phù Tang, Bạch Tuyết lạc 7 chú lùn, Nàng tiên cá... được làm mới nhưng vẫn giữ tinh thần của nguyên tác, đồng thời lồng ghép nhiều thông điệp về tình thân, lòng dũng cảm và sự trung thực.

Yếu tố khác góp phần tạo nên thương hiệu là sự gắn bó của nhiều nghệ sĩ với chương trình qua hàng chục năm. NSƯT Thành Lộc có ảnh hưởng lớn nhất đến dấu ấn của Ngày xửa ngày xưa. Khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, từ chính diện đến phản diện góp phần định hình phong cách đặc trưng của chuỗi kịch. Bên cạnh đó là những nghệ sĩ như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Mỹ Duyên, NSƯT Bạch Long, NSƯT Đại Nghĩa, Đình Toàn... những người góp phần giữ sức sống cho thương hiệu qua nhiều mùa diễn.

Chính nền tảng khán giả tích lũy trong nhiều năm khiến việc đưa Ngày xửa ngày xưa lên rạp thu hút sự quan tâm. Không chỉ là cơ hội để khán giả ở các địa phương lần đầu tiếp cận chương trình mà không cần đến TPHCM, đây còn là dịp để nhiều người xem lại những vở diễn từng gắn với tuổi thơ theo một hình thức mới.