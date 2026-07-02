The Vietnam Grand WeddX 2026 khiến cả thị trường Cưới sôi sục trước giờ G

Hơn 60 thương hiệu hàng đầu, hàng loạt bộ sưu tập mới lần đầu ra mắt, những xu hướng sẽ định hình mùa cưới 2026, công nghệ trình diễn chưa từng xuất hiện tại một triển lãm cưới Việt Nam... Tất cả sẽ cùng hội tụ trong hai ngày 4–5/7 tại VinPalace Cổ Loa trong khuôn khổ The Vietnam Grand WeddX 2026 do Vinpalace tổ chức. Ngay trước giờ khai màn, sự kiện đã khuấy động thị trường cưới, thổi bùng bầu không khí đếm ngược và trở thành điểm hẹn được cả các cặp đôi lẫn giới làm nghề mong chờ nhất mùa cưới năm nay.

Khi cả ngành cưới cùng đếm ngược về một điểm hẹn

Trước giờ khai màn, The Vietnam Grand WeddX 2026 gần như "phủ sóng" mạng xã hội của ngành cưới. Từ wedding planner, thương hiệu váy cưới, studio hình ảnh, chuyên gia trang điểm đến các đơn vị tổ chức tiệc cưới liên tục hé lộ những hình ảnh hậu trường, bộ sưu tập mới và những màn "úp mở" về các trải nghiệm sẽ mang tới sự kiện, khiến bầu không khí trước giờ G nóng lên từng giờ.

Không phải ngẫu nhiên The Vietnam Grand WeddX trở thành tâm điểm của thị trường trước mùa cưới năm nay. Với nhiều thương hiệu đình đám, đây được xem là "màn ra mắt lớn nhất” trong năm, nơi những bộ sưu tập, dịch vụ mới và những ý tưởng được đầu tư công phu nhất đồng loạt trình làng sau nhiều tháng chuẩn bị.

"The Vietnam Grand WeddX không chỉ là một triển lãm cưới, mà là lần đầu tiên cộng đồng ngành cưới ba miền cùng hội tụ trên một nền tảng quy mô lớn để kết nối, chia sẻ và cùng kiến tạo những chuẩn mực mới cho ngành cưới Việt Nam. Ai cũng muốn mang những gì đặc biệt nhất đến The Vietnam Grand WeddX. Từ bộ sưu tập, không gian trưng bày đến cách mang trải nghiệm tới khách tham quan đều được đầu tư rất nhiều thời gian và tâm sức." – Ông Tạ Đình Phong, Tổng Giám đốc Phong Design – đơn vị đồng tổ chức chia sẻ.

Sức nóng ấy được dự báo sẽ còn tăng lên khi sự kiện chính thức khai màn. Hàng loạt màn ra mắt, bộ sưu tập mới, workshop, ưu đãi và trải nghiệm đặc biệt sẽ diễn ra liên tục trong hai ngày, biến VinPalace Cổ Loa thành nơi những xu hướng mới nhất của mùa cưới cùng hội tụ.

"Chúng tôi sẽ mang đến nhiều thiết kế mới vừa hoàn thiện, cập nhật những xu hướng đang được yêu thích nhất trong khu vực. Đặc biệt là khách tham quan sẽ được xem, thử trực tiếp và cảm nhận trọn vẹn từng thiết kế thay vì chỉ nhìn qua hình ảnh." – đại diện thương hiệu Camile Bridal cho biết.

Không gian wedding showcase độc đáo kết hợp immersive led và 3D mapping

Đó cũng là lý do trong hai ngày 4–5/7, VinPalace Cổ Loa được dự báo sẽ trở thành điểm hẹn sôi động bậc nhất của thị trường cưới. Hơn 60 thương hiệu hàng đầu sẽ cùng hội tụ trong một không gian, từ wedding planner, váy cưới, vest, trang sức, make-up, décor, studio hình ảnh đến địa điểm tổ chức tiệc và nghỉ dưỡng trăng mật. Thay vì mất nhiều tuần đi qua từng showroom, các cặp đôi có thể chỉ trong một ngày cập nhật xu hướng, trải nghiệm dịch vụ và hoàn thiện gần như toàn bộ kế hoạch cho ngày trọng đại.

Tại sự kiện, hơn 4.000 voucher ưu đãi tới 50% cùng nhiều quà tặng độc quyền từ các tên tuổi hàng đầu như LAT Bridal, Hà Cúc, Én Bridal, Camile Bridal, Tada Wedding Film, TuArt Wedding, Phi Điệp Wedding, Adam Store, Lunedi Bespoke, DOJI... sẽ được dành tặng cho khách đăng ký tham dự.

Đặc biệt, các cặp đôi đặt tiệc cưới tại VinPalace trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi 15% giá trị gói tiệc cưới bao gồm cả venue và thực đơn tại các cơ sở Vinpalace Cổ Loa, Vinpalace Ocean City, Almaz. Đồng thời, khách hàng còn được tặng ngay kỳ nghỉ trăng mật 3N2Đ tại các cơ sở nghỉ dưỡng Vinpearl trên toàn quốc (số lượng giới hạn, chỉ áp dụng cho các khách đặt cọc sớm).

Bước vào "Vũ trụ tình yêu" với những trải nghiệm chỉ có tại The Vietnam Grand WeddX

Điều khiến The Vietnam Grand WeddX 2026 được chờ đợi không chỉ là sự quy tụ của hàng chục thương hiệu hàng đầu, mà còn ở chuỗi trải nghiệm được đầu tư với quy mô hiếm thấy. Trong hai ngày, VinPalace Cổ Loa sẽ liên tục bùng nổ các show trình diễn công nghệ, fashion show, workshop và hoạt động tương tác, tạo nên bầu không khí sôi động của một lễ hội cưới đẳng cấp.

Điểm nhấn mở màn là Immersive 3D Mapping Show đầu tiên xuất hiện tại một triển lãm cưới ở Việt Nam. Trên hệ thống Immersive LED rộng hơn 240m², công nghệ trình chiếu thế hệ mới cùng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và ánh sáng sẽ liên tục biến đổi không gian, mở ra một "Vũ trụ tình yêu" sống động đến không ngờ. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những trải nghiệm thị giác ấn tượng nhất và điểm check-in không thể bỏ lỡ của sự kiện.

Một trong số các gian hàng tại triển lãm cưới The Vietnam Grand WeddX 2026

Nhịp sôi động tiếp tục được đẩy lên tại sân khấu trung tâm với wedding showcase và chuỗi fashion show quy tụ những bộ sưu tập mới nhất từ Adam Store, Én Bridal, LAT Bridal, Bella Couture, Lunedi Bespoke, Hoàng Khánh Wedding & Event... Những xu hướng cưới nổi bật của mùa 2026 sẽ đồng loạt bước lên sàn diễn trong các màn trình diễn được đầu tư công phu, mang đến cơ hội hiếm hoi để khách tham quan trở thành những người đầu tiên trực tiếp chiêm ngưỡng và cảm nhận các thiết kế sẽ sớm dẫn dắt thị trường.

Chuỗi fashion show với các bộ sưu tập dẫn đầu xu hướng 2026 tại The Vietnam Grand WeddX

Không khí tiếp tục nối dài với hơn 15 workshop và talkshow diễn ra xuyên suốt sự kiện. Từ chế tác nhẫn cưới, làm hoa cưới, thiết kế phụ kiện đến những phiên chia sẻ của các wedding planner, nhà thiết kế và chuyên gia hàng đầu, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm, thực hành, trao đổi và mang về nhiều ý tưởng hữu ích cho ngày trọng đại.

"Làm nghề nhiều năm nhưng tôi rất hiếm khi thấy một sự kiện hội tụ nhiều thương hiệu lớn, nhiều ý tưởng và nhiều trải nghiệm đến vậy. Đây không chỉ là dịp để cập nhật xu hướng, mà còn là cơ hội trực tiếp khám phá những công nghệ trình diễn mới, gặp gỡ những người đang tạo ra xu hướng và cảm nhận rõ thị trường ngành cưới trước mùa mới. Với chúng tôi, đây chắc chắn là sự kiện không thể bỏ lỡ." – một wedding planner chia sẻ.

Chỉ trong hai ngày cuối tuần, khách tham quan có thể cập nhật xu hướng mới nhất, trực tiếp trải nghiệm công nghệ trình diễn thế hệ mới, gặp gỡ những thương hiệu, chuyên gia hàng đầu và hoàn thiện gần như toàn bộ kế hoạch cho ngày trọng đại – một trải nghiệm "tất cả trong một" hiếm có của mùa cưới 2026.