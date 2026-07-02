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Thế giới

Thái Lan: Bé trai 11 tuổi lái xe lao vào đoàn hành hương, 26 nhà sư thương vong

Bình Giang

TPO - Hôm nay (2/7), chiếc xe bán tải do cậu bé 11 tuổi điều khiển đã lao vào đoàn hành hương buổi sáng tại tỉnh Mukdahan của Thái Lan, khiến ít nhất 8 nhà sư thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

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Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. (Ảnh: Bangkok Post)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h55 trưa nay, khi đoàn hành hương đang đi bộ trên tuyến đường ở huyện Mueang.

Theo truyền thông địa phương, các nhà sư khởi hành từ huyện Nam Khun, tỉnh Ubon Ratchathani và đã đến khu vực gần chợ Na Si Nuan ở tỉnh Mukdahan thì chiếc xe bất ngờ lao vào

Năm nhà sư tử vong ngay tại hiện trường, 3 người khác không qua khỏi khi được đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, 18 nhà sư bị thương, trong đó 13 người bị thương nặng.

Cơ quan chức năng cho biết công tác điều tra vẫn đang được tiến hành, và số người thương vong có thể còn tăng.

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Chiếc xe gây ra vụ tai nạn khủng khiếp. (Ảnh: Bangkok Post)

Trước khi xảy ra thảm kịch, đoàn gồm 35 nhà sư và 5 Phật tử đã dùng bữa tại chùa Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom, sau đó tiếp tục cuộc hành hương hướng về huyện Don Tan của tỉnh Mukdahan.

Cảnh sát cho biết phương tiện gây tai nạn là chiếc xe bán tải Isuzu, do cậu bé khoảng 11 tuổi điều khiển. Cậu bé được nói là đã tự ý lấy xe của bố, lái từ huyện Don Tan về phía huyện Mueang.

Chiếc xe sau đó mất lái, lao thẳng vào đoàn nhà sư, tông trúng nhiều người và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Sau vụ việc, cậu bé được đưa về đồn cảnh sát huyện Mueang để phục vụ điều tra. Cảnh sát đã triệu tập bố mẹ của cậu bé đến để xác định trách nhiệm giám hộ, từ đó tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết.

Bình Giang
Theo Bangkok Post
#Tai nạn #Thái Lan #Nhà sư

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