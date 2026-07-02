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Thế giới

Máy bay ném bom B-52 ồ ạt rời Vương quốc Anh sau khi kết thúc nhiệm vụ ở Iran

Minh Hạnh

TPO - Tờ The War Zone (TWZ) đưa tin, máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã rời căn cứ Không quân Hoàng gia ở Anh, đánh dấu sự kết thúc của đợt triển khai hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Iran.

Theo TWZ, 6 máy bay ném bom - chia làm 2 nhóm 3 chiếc - đã rời Căn cứ Không quân Fairford vào ngày 1/7. Trước đó, những máy bay này đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran.

Các chuyến bay diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa lệnh ngừng bắn mong manh, thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, không có cuộc oanh tạc quy mô lớn nào nhằm vào Iran kể từ lệnh ngừng bắn ngày 8/4.

Trong thời gian ở Fairford, các máy bay B-52 hoạt động với cường độ cao, tấn công các mục tiêu bên trong Iran.

Hình ảnh rút quân của các máy bay B-52 đã được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia hàng không địa phương. Các chuyến bay này diễn ra vào thời điểm Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy các bên đã đạt được tiến triển hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

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Nhiếp ảnh gia Andy Riddle chụp các máy bay B-52. (Ảnh: X)

Mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ nối lại các cuộc ném bom Iran. “Ông Trump đã có nhiều cuộc trò chuyện trong những ngày gần đây với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine về các cuộc tấn công tiếp theo, nhưng đã quyết định tiếp tục đàm phán ngoại giao”, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn các quan chức Mỹ quen thuộc với cuộc thảo luận.

Theo tờ TWZ, việc rút quân của các máy bay B-52 sẽ không thể ngăn cản Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành các cuộc tấn công hàng không chiến lược mới. Ngoài các máy bay B-1 còn lại, Không quân Mỹ có thể điều động các máy bay B-52, cũng như máy bay ném bom B-2 và B-1 từ Mỹ để tấn công Iran như đã từng làm trong chiến dịch Epic Fury.

"Tuy nhiên, việc bố trí các máy bay B-52 tại một căn cứ như Fairford - gần hơn với vùng chiến sự - giúp giảm thời gian bay, giảm hao mòn máy bay và phi hành đoàn, đồng thời tăng số lượng phi vụ xuất kích”, tờ báo này cho biết thêm.

Vì Mỹ bắt đầu tăng cường lực lượng trong khu vực từ tháng 1 để phục vụ chiến dịch ở Iran, nên nhiều tàu chiến, máy bay và binh lính sẽ phải rút quân trong những tuần và tháng tới. Trước đợt rút quân của B-52, các máy bay như máy bay tấn công tầm gần A-10 Thunderbolt II, F-22, F-15E và các khí tài khác cũng đã bắt đầu trở về căn cứ từ khu vực tác chiến. Do đó, tương lai của sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông vẫn là một dấu hỏi lớn, ngay cả khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn.

Minh Hạnh
The War Zone
#máy bay ném bom B-52 #Anh #căn cứ không quân #Mỹ #xung đột Mỹ Iran #tin tức Trung Đông mới nhất #Không quân Hoàng gia Anh #Không quân Mỹ

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