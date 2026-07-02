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Người lính

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở vùng Nizhny Novgorod, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga.

Lực lượng quân sự Ukraine cho biết đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez tại thành phố Kstovo, vùng Nizhny Novgorod của Nga trong đêm ngày 1, rạng sáng 2/7, nhắm vào một trong những cơ sở lọc dầu có quy mô lớn nhất nước này.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo cuộc tấn công đã đánh trúng mục tiêu, gây ra hỏa hoạn tại khu vực nhà máy.

"Đã ghi nhận các cuộc tấn công vào cơ sở này, tiếp theo là một vụ cháy trên khu vực nhà máy lọc dầu", quân đội Ukraine cho biết.

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Khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, ngày 2/7.

Theo thông tin sơ bộ từ phía Ukraine, đòn tấn công đã làm hư hại tổ hợp xử lý dầu thô AVT-6, trong khi mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được đánh giá.

Trước đó, kênh Telegram Exilenova đăng tải nhiều video và hình ảnh cho thấy lửa cùng cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp của nhà máy.

Nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez được xem là một trong những cơ sở chế biến dầu mỏ quan trọng nhất của Nga, đồng thời là nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của nước này về công suất.

Đặt tại Kstovo, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Trước khi liên tiếp trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV, cơ sở này sản xuất khoảng 5 triệu tấn xăng, hơn 5 triệu tấn dầu diesel, khoảng 2 triệu tấn dầu nhiên liệu, 500.000 tấn nhựa đường cùng hơn 50 loại sản phẩm dầu mỏ khác mỗi năm.

Nhà máy lọc dầu này cũng sản xuất nhiên liệu hàng không và các sản phẩm dầu mỏ khác, bao gồm cả nguồn cung cấp nhiên liệu hỗ trợ quân đội Nga.

Theo phía Ukraine, cuộc tập kích nằm trong chiến dịch mở rộng nhằm làm suy giảm năng lực hậu cần quân sự, hệ thống chỉ huy kiểm soát, cơ sở điều phối máy bay không người lái và các tuyến tiếp tế của Nga, cả tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát lẫn sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo các tuyên bố chính thức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã phê duyệt một chiến dịch kéo dài 40 ngày do Cơ quan An ninh Ukraine điều phối, với mục tiêu gia tăng sức ép lên Nga và làm suy yếu năng lực duy trì chiến dịch quân sự của Moscow.

Đây không phải lần đầu nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez trở thành mục tiêu của Ukraine. Trước đó, ngày 25/6, Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết cơ sở này đã phải tạm ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Theo các nguồn tin, vụ tập kích trước đó đã làm hư hại tổ hợp chưng cất dầu thô CDU-5, có công suất xử lý khoảng 12.000 tấn dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 1/4 công suất lọc dầu của toàn nhà máy.

Quỳnh Như
#Ukraine #Nga #nhà máy lọc dầu #UAV #tấn công #Lukoil #chiến tranh #xung đột

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