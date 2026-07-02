An Giang và Cần Thơ hoàn thành đợt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN

TPO - Công tác lấy mẫu hài cốt xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN đang được các địa phương khu vực Tây Nam Bộ đẩy mạnh. Trong khi TP. Cần Thơ bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin để giám định, tỉnh An Giang cũng vừa hoàn thành đợt lấy mẫu đầu tiên.

Ngày 2/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) TP. Cần Thơ tổ chức bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ. Số mẫu này được đưa đến Viện Pháp y Quân đội (Hà Nội) giám định ADN.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Cần Thơ được niêm phong, vận chuyển lên xe chuyên dụng để đưa đi giám định ADN sau lễ dâng hương.



Theo Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ, hai tổ công tác đã khai quật 807 phần mộ liệt sĩ thiếu hoặc chưa có thông tin. Qua phân tích, phân loại, cơ quan chuyên môn thu được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Ngay sau lễ dâng hương, toàn bộ số mẫu được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến sân bay để chuyển ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Kết quả giám định sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ trên cả nước, từ đó xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại An Giang, sau hai ngày triển khai, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã hoàn thành lấy 37 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung).

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cho biết, đây là lần đầu địa phương triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp của nhiều lực lượng liên quan, nhưng do hài cốt đã được an táng nhiều năm, điều kiện bảo quản mỗi phần mộ khác nhau, nên việc lấy mẫu đòi hỏi phải hết sức cẩn trọng để bảo đảm chất lượng cho giám định.

"Sau đợt lấy mẫu đầu tiên này, chúng tôi sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện để triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh", Đại tá Cao Minh Tâm cho biết.

An Giang hoàn thành lấy mẫu ADN đối với 37 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn thí điểm, An Giang sẽ đồng loạt lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu của hơn 15.700 hài cốt liệt sĩ thiếu hoặc chưa có thông tin trước tháng 5/2027.

Việc lấy mẫu và giám định ADN hài cốt liệt sĩ được xem là bước tiến quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thông qua đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân trên phạm vi cả nước, các cơ quan chức năng kỳ vọng từng bước xác định tên tuổi, quê quán của các anh hùng liệt sĩ. Qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng và Nhà nước.