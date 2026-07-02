Quảng Ninh điều động Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Bí thư phường

TPO - Ngày 2/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố quyết định điều động, phân công bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 2/7, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thúy.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường ghi nhận những đóng góp của bà Nguyễn Thị Thúy trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời đề nghị trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Thúy nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy vai trò người đứng đầu, cùng tập thể lãnh đạo phường Hồng Gai xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững vị thế trung tâm thương mại, du lịch của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thúy cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; điều động ông Lê Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Gai, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.