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Bà Nguyễn Thị Hạnh làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Ngày 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phân công, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

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Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Hạnh.

Trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Hạnh nhận nhiệm vụ mới, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá bà là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Hạnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Hạnh bày tỏ sự cảm ơn trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi giao trọng trách mới. Bà khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, bám sát thực tiễn cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, đổi mới, sáng tạo; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham mưu hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ được giao.

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Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết sẽ cùng tập thể cơ quan nỗ lực góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò địa phương tiên phong trong đổi mới, sáng tạo. Phấn đấu đưa tỉnh trở thành địa phương thí điểm, dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược, từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #Nguyễn Thị Hạnh #Ban Tuyên giáo #Dân vận #phát triển bền vững #đổi mới

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