Sau mưa lớn kéo dài, công an, quân đội Lào Cai khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm 29/6 đến sáng 2/7 gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi nước rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng tại chỗ đã khẩn trương xuống cơ sở, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai gây ra.
Lực lượng chức năng đã khẩn trương khơi thông các tuyến giao thông, cắt tỉa cây xanh bị gãy đổ, dọn bùn đất tại trụ sở cơ quan, trường học, nhà dân và các công trình công cộng.
Một số đoạn taluy và tuyến đường bị hư hỏng, có nguy cơ sạt lở được lực lượng chức năng căng dây, cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Lực lượng cán bộ, chiến sĩ, dân quân có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng tại phường Âu Lâu, xã Bảo Nhai... giúp người dân dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và khắc phục các hạng mục bị hư hỏng.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong nhiều giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.