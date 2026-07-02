Sau mưa lớn kéo dài, công an, quân đội Lào Cai khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong nhiều giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.