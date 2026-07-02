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Xã hội

Sau mưa lớn kéo dài, công an, quân đội Lào Cai khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Thành Đạt

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm 29/6 đến sáng 2/7 gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi nước rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng tại chỗ đã khẩn trương xuống cơ sở, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng chức năng ra quân giúp dân khắc phục mưa lũ. Video: Công an tỉnh Lào Cai.
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Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài từ đêm 29/6 đến hết ngày 1/7 đã gây thiệt hại tại nhiều xã như Mường Khương, Pha Long, Bản Lầu, Võ Lao, Xuân Quang, Tân Lĩnh, Thượng Hà, Bảo Hà, Lâm Thượng và phường Âu Lâu. Mưa lũ làm 44 nhà ở bị ngập nước, sạt lở; hàng chục héc ta lúa, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp hoặc cuốn trôi; gia cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản cũng chịu nhiều thiệt hại. Bên cạnh đó, mưa lớn﻿ khiến nhiều đoạn ta luy bị sạt lở, gây hư hỏng trên các tuyến quốc lộ 4E, 4D, 279, 37, 70 và nhiều tuyến tỉnh lộ. Giá trị thiệt hại đối với các công trình giao thông ước tính khoảng 1,736 tỷ đồng.
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Trước diễn biến phức tạp, lực lượng công an, quân đội cùng lực lượng tại chỗ đã chủ động bám địa bàn, tăng cường tuần tra, rà soát các khu vực xung yếu, kịp thời cảnh báo nguy hiểm, hỗ trợ người dân và phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai﻿.﻿﻿﻿
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Lực lượng chức năng đã khẩn trương khơi thông các tuyến giao thông, cắt tỉa cây xanh bị gãy đổ, dọn bùn đất tại trụ sở cơ quan, trường học, nhà dân và các công trình công cộng.
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Nhiều cây lớn bị gãy, đổ chắn đường được lực lượng chức năng khẩn trương cưa cắt, dọn dẹp, bảo đảm các tuyến đường sớm thông suốt.
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Một số đoạn taluy và tuyến đường bị hư hỏng, có nguy cơ sạt lở được lực lượng chức năng căng dây, cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
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Lực lượng cán bộ, chiến sĩ, dân quân có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng tại phường Âu Lâu, xã Bảo Nhai... giúp người dân dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và khắc phục các hạng mục bị hư hỏng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong nhiều giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Thành Đạt
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