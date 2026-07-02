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Sức khỏe

Người dân được chụp X-quang, khám chuyên khoa miễn phí ngay tại y tế cơ sở

Dương Triều

TPO - Ngay trong ngày đầu triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại Trung tâm Y tế phường Giảng Võ (Hà Nội), gần 200 người dân đã đến đăng ký. Nhiều người bất ngờ khi tuyến y tế cơ sở được đầu tư đầy đủ trang thiết bị, triển khai quy trình khám bài bản với nhiều chuyên khoa, từ xét nghiệm, siêu âm đến chụp X-quang.

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Từ hơn 7 giờ sáng 2/7, nhiều người dân đã có mặt tại Trung tâm Y tế phường Giảng Võ để làm thủ tục khám sức khỏe miễn phí. Người đến khám chủ yếu là người cao tuổi, số khác đang trong độ tuổi lao động tranh thủ khám trước giờ làm việc.
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Khu vực tiếp đón nhanh chóng nhộn nhịp khi nhân viên y tế hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, xác thực thông tin và di chuyển đến các phòng khám theo quy trình.
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Điểm khám được bố trí đầy đủ các khu vực chức năng, người dân lần lượt thực hiện khám nội, ngoại khoa, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, điện tim, siêu âm, chụp X-quang, xét nghiệm và được bác sĩ tư vấn sau khám.
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Đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng liên tục hướng dẫn, hỗ trợ, giúp quá trình khám diễn ra thuận lợi.
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Lần đầu tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí tại địa phương, ông Phạm Ngọc Bảo (phường Giảng Võ) cho biết trước đây gia đình chủ yếu đến bệnh viện khi có dấu hiệu bệnh, chưa duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ.
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Theo đại diện Trung tâm Y tế phường Giảng Võ, trong ngày đầu triển khai đã có gần 200 người dân đăng ký khám. Đơn vị huy động đầy đủ nhân lực, bố trí các phòng chức năng và trang thiết bị, đồng thời tăng cường nhân viên tại khu vực tiếp đón để hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình.
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Sau khi hoàn tất các hạng mục khám, kết quả sẽ được trả sau khoảng hai ngày. Mỗi người dân được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp mã QR để tra cứu kết quả, theo dõi diễn biến sức khỏe và cập nhật thông tin trong các lần khám tiếp theo.
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Việc triển khai khám sức khỏe miễn phí không chỉ giúp người dân được kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các bệnh lý mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử, hướng tới quản lý sức khỏe liên tục cho từng người dân.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân có thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, được xác thực qua VNeID. Chương trình được thực hiện ít nhất 1 lần/năm, tại các cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc điểm khám lưu động do địa phương bố trí. Giai đoạn đầu ưu tiên người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính và trẻ dưới 6 tuổi. Kết quả khám được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý và theo dõi sức khỏe lâu dài.

Dương Triều
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