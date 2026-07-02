Người dân được chụp X-quang, khám chuyên khoa miễn phí ngay tại y tế cơ sở

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân có thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, được xác thực qua VNeID. Chương trình được thực hiện ít nhất 1 lần/năm, tại các cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc điểm khám lưu động do địa phương bố trí. Giai đoạn đầu ưu tiên người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính và trẻ dưới 6 tuổi. Kết quả khám được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý và theo dõi sức khỏe lâu dài.