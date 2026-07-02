Lệch mặt, đau khớp hàm kéo dài: Vì sao nhiều người tìm đến iBONE FiSiO

Lệch mặt và các cơn đau nhức tại vùng hàm không chỉ gây ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn là những dấu hiệu cảnh báo sự mất cân bằng trong hệ thống cơ xương khớp. Với sự thấu hiểu sâu sắc về vận động học iBone Fisio – Hệ Thống Chuyên Khoa Cơ Xương Khớp đang trở thành điểm đến được nhiều người tin tưởng trong hành trình điều trị rối loạn khớp thái dương hàm và lấy lại sự cân đối cho khuôn mặt bằng phương pháp chuyên sâu.

Bác sĩ thực hiện nắn chỉnh cho khách hàng gặp tình trạng lệch mặt

Lệch mặt không chỉ là vấn đề thẩm mỹ

Nhiều người khi nhận thấy gương mặt mất cân đối thường nghĩ ngay đến các can thiệp thẩm mỹ hoặc phẫu thuật gọt hàm. Tuy nhiên, trên thực tế, một tỷ lệ đáng kể các trường hợp lệch mặt bắt nguồn từ sự rối loạn chức năng của hệ thống nhai và các cơ bám quanh vùng đầu, cổ, vai, gáy. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này sẽ kéo dài, gây ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai, gây đau mỏi vùng thái dương và ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc vận động cơ thể.

Vì vậy, việc tìm đến phương pháp điều trị lệch mặt theo hướng cơ xương khớp đang trở thành lựa chọn của nhiều người.

Khách hàng hài lòng sau quá trình điều trị lệch mặt tại iBONE FiSiO

Mối liên hệ giữa lệch mặt và rối loạn khớp thái dương hàm

Sai lệch vận động hàm

Sự sai lệch trong quá trình đóng mở miệng thường là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm. Khi các đĩa đệm khớp bị chèn ép hoặc lệch vị trí, hàm sẽ không vận động theo trục chuẩn, dẫn đến hiện tượng trượt hàm, há miệng phát ra tiếng kêu "lục cục" hoặc cảm giác bị khựng, lệch sang một bên khi cử động.

Mất cân bằng cơ nhai

Khi một bên cơ nhai hoạt động quá mức do thói quen ăn nhai một bên hoặc do tư thế sinh hoạt sai lệch, các cơ này sẽ co cứng, gây ra lệch mặt do cơ xương khớp.

Đau khớp hàm kéo dài

Tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm (TMJ) thường đi kèm với những cơn đau khó chịu tại vùng trước tai, lan lên thái dương hoặc xuống dưới góc hàm. Cơn đau này không chỉ xuất hiện khi nhai mà đôi khi còn đau ngay cả khi nghỉ ngơi, gây ra sự mệt mỏi kéo dài cho người bệnh.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của iBone Fisio?

Khác với các phương pháp tác động ngoại khoa, iBone Fisio ưu tiên giải quyết vấn đề từ nền tảng vận động học, hỗ trợ bệnh nhân hồi phục tự nhiên.

Tiếp cận từ góc nhìn cơ xương khớp

Khớp hàm không hoạt động độc lập, nó chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tư thế của cột sống cổ và sự cân bằng của toàn bộ vùng đầu mặt cổ. Do đó, quy trình điều trị lệch mặt tại đây không chỉ tập trung vào vùng hàm mà còn kiểm tra các điểm co thắt cơ, tình trạng cong vẹo cột sống cổ – những yếu tố gián tiếp gây lệch mặt.

Đánh giá chức năng vận động hàm

Các bác sĩ sẽ quan sát trục vận động, độ linh hoạt của đĩa đệm và trạng thái của các nhóm cơ vùng mặt. Việc chẩn đoán chính xác tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm giúp thiết lập phác đồ điều trị phù hợp, đảm bảo an toàn và tối ưu kết quả phục hồi.

Cá nhân hóa phác đồ điều trị

Mỗi khách hàng sẽ được xây dựng lộ trình riêng biệt, kết hợp các kỹ thuật trị liệu thủ công, giải phóng điểm co thắt cơ và hướng dẫn bài tập phục hồi chức năng chuyên sâu. Điều này giúp khách hàng có thể thực hiện điều trị lệch mặt không phẫu thuật một cách hiệu quả, nhẹ nhàng và bền vững.

Đánh giá sự thay đổi khuôn mặt trong quá trình điều trị lệch mặt

Vì sao ngày càng nhiều người lựa chọn iBone Fisio trong điều trị TMJ và lệch mặt?

Số lượng bệnh nhân tìm đến iBone Fisio để điều trị lệch mặt TP.HCM ngày càng tăng, không chỉ nhờ vào hiệu quả rõ rệt mà còn bởi sự tin tưởng vào triết lý làm nghề:

● Hiệu quả phục hồi tích cực: Đa số khách hàng nhận thấy sự cải thiện về tình trạng đau nhức và cảm giác thoải mái hơn khi vận động hàm chỉ sau một thời gian trị liệu.

● Hướng tiếp cận bảo tồn: Việc ưu tiên các phương pháp không xâm lấn, không phẫu thuật giúp bệnh nhân an tâm tuyệt đối, tránh được những rủi ro không đáng có.

● Tư duy điều trị tận gốc: Thay vì chỉ tập trung vào thẩm mỹ bên ngoài, iBone Fisio tập trung phục hồi chức năng khớp và sự cân bằng của hệ cơ, từ đó mang lại vẻ đẹp tự nhiên và khỏe mạnh.

● Sự đồng hành tận tâm: Đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng nỗ lực cùng bệnh nhân trong suốt lộ trình, từ việc điều trị tại cơ sở đến hướng dẫn thay đổi thói quen tại nhà.

● Không gian trị liệu chuyên nghiệp: Hệ thống được trang bị các thiết bị hỗ trợ đạt tiêu chuẩn y tế, tạo ra một môi trường điều trị an toàn và thoải mái cho mọi khách hàng.

Quá trình điều trị hỗ trợ cải thiện tình trạng mất cân đối khuôn mặt

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