Đờm, ho, ngứa họng, khản tiếng mùa hè: Nguyên nhân và giải pháp xử lý hiệu quả

Dù không phải giai đoạn “cao điểm” của bệnh hô hấp, mùa hè vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các vấn đề về hô hấp. Phổ biến nhất là tình trạng đờm, ho, ngứa họng, khản tiếng, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và cuộc sống hàng ngày của bạn.

Vì sao các vấn đề về hô hấp vẫn “ghé thăm” ngay giữa mùa hè nóng nực?

Không khí điều hòa làm khô và kích ứng đường hô hấp

Việc ở trong phòng điều hòa quá lâu là một trong những nguyên nhân âm thầm gây kích ứng niêm mạc hô hấp. Điều hòa hoạt động liên tục sẽ hút ẩm không khí, khiến môi trường xung quanh trở nên lạnh và khô hơn mức lý tưởng rất nhiều. Hệ quả là lớp dịch nhầy bảo vệ trên niêm mạc mũi - họng bị “bốc hơi” nhanh. Đây chính là điều kiện thuận lợi khiến cổ họng dễ bị khô, kích ứng, gây ngứa rát họng, tăng tiết đờm và ho.

Sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ trong nhà - ngoài trời

Việc đi lại liên tục giữa môi trường nắng nóng ngoài trời và phòng điều hòa lạnh cũng tạo ra hiện tượng sốc nhiệt. Cơ thể không kịp thích nghi, hệ hô hấp bị kích ứng gây ra phản xạ ho và cảm giác ngứa rát khó chịu tại họng.

Thói quen uống nước lạnh làm tăng nguy cơ kích ứng họng

Uống nước đá, nước ướp lạnh giúp “giải nhiệt” tức thì, nhưng đồng thời khiến mạch máu ở vùng họng co lại đột ngột, giảm lưu thông máu, từ đó giảm khả năng đề kháng tại chỗ, có thể gây ra ho khan hay ngứa họng, khản tiếng.

Đờm, ho, ngứa họng, khản tiếng ảnh hưởng như thế nào đến công việc và cuộc sống?

Đờm, ho, ngứa họng, khản tiếng tuy không phải là bệnh lý nghiêm trọng nhưng cũng gây nên nhiều phiền phức cho công việc và sinh hoạt thường ngày:

Ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất: Những cảm giác bứt rứt, vướng víu ở cổ họng thường xuyên xuất hiện khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đặc biệt, các cơn ho có xu hướng xuất hiện nhiều hơn vào ban đêm làm gián đoạn giấc ngủ, khiến cơ thể uể oải vào ngày hôm sau.

Giảm hiệu suất công việc: Tình trạng ho khan hoặc ngứa họng liên tục dễ làm phân tán mạch suy nghĩ, khiến bạn khó duy trì sự tập trung cao độ, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và năng suất công việc.

Ảnh hưởng tâm lý - xã hội: Việc giọng nói bị khàn đặc, hụt hơi hoặc những tràng ho bất chợt xuất hiện trong lúc đối thoại, gặp gỡ đối tác hay trao đổi công việc dễ tạo ra tâm lý e ngại, làm giảm sự tự tin cần thiết trong giao tiếp.

Tăng nguy cơ tiến triển thành vấn đề hô hấp nghiêm trọng: Mũi - họng là “cửa ngõ” của hệ hô hấp. Vì vậy, khi niêm mạc tại đây bị tổn thương chính là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn xâm nhập gây viêm mũi, viêm họng, hay thậm chí là viêm phế quản, viêm phổi.

Giải pháp phù hợp giúp giảm đờm, ho, ngứa họng, khản tiếng trong mùa hè

Để “xoa dịu” những triệu chứng khó chịu - đờm, ho, ngứa họng, khản tiếng, một giải pháp phổ biến được nhiều người lựa chọn hiện nay là sử dụng viên ngậm ho thảo dược.

Trong đó, viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh của Dược phẩm Hoa Linh là sản phẩm nổi bật, được đông đảo mọi người tin dùng.

Tại sao viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh lại “được lòng” nhiều người dùng đến vậy?

Gần 20 vị dược liệu quý với công nghệ bào chế tiên tiến tạo nên viên ngậm ho Bổ phế Bảo Thanh dưới dạng kẹo cứng lozenge hiện đại, thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật:

Hiệu quả đồng thời

- Tác dụng tại chỗ: Hỗ trợ dịu họng, giảm ngứa họng, khản tiếng.

- Không chỉ có tác dụng tại chỗ, viên ngậm Bảo Thanh còn hỗ trợ bổ phế, khỏe phổi, giảm tái phát.

Mùi vị dễ chịu, thích hợp sử dụng cho cả trẻ em và người lớn

Không chỉ “được lòng” người tiêu dùng bởi hiệu quả, viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh còn được ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, dễ dùng, được cả trẻ em và người lớn đều yêu thích.

Dạng đóng vỉ tiện dụng

Được đóng gói dạng vỉ nhỏ gọn, tiện mang theo bên mình để sử dụng mọi lúc mọi nơi, viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh đã trở thành “người bạn thân thiết” của đông đảo người tiêu dùng.

Đa dạng dòng sản phẩm, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu người tiêu dùng

Bên cạnh dạng viên ngậm truyền thống (nhãn màu xanh), viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh cũng có thêm dạng không đường (nhãn màu vàng), đáp ứng nhu cầu kiêng đường của một bộ phận đông đảo người tiêu dùng - đặc biệt thích hợp cho người bệnh tiểu đường.

Với những ưu điểm nổi bật kể trên, Viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh là giải pháp hỗ trợ bạn xua tan đờm, ho, ngứa họng, khản tiếng, góp phần hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp khỏe mạnh, để bạn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong suốt mùa hè.