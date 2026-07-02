Thủ tướng: Xây dựng ‘lá chắn' an ninh kinh tế và ‘tường lửa’ quốc gia

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, lực lượng Công an Nhân dân tập trung xây dựng "lá chắn" an ninh kinh tế và "tường lửa" quốc gia trên không gian mạng. Đây là hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

Lựa chọn đúng, triển khai nhanh

Ngày 2/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm. Ảnh: VGP.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) tiếp tục khẳng định sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.

Lực lượng CAND triển khai tinh thần hành động mạnh mẽ, kỷ luật trách nhiệm, quán triệt phương châm của Đảng: "Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi, đến chốn - đo lường bằng kết quả".

Đảng bộ Công an Trung ương gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp tích cực trong thành công của cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - phát biểu. Ảnh: VGP.

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp. Việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng và tiền đề cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

"Lá chắn" vững chắc

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP.

"Lực lượng CAND không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đã thể hiện rõ hơn vai trò kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển; là lá chắn vững chắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội", Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà lực lượng CAND đã xác định, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, lực lượng CAND tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa và thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được.

Lực lượng CAND cần tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; phát hiện được các xu hướng, các chuyển dịch, các thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương, giải pháp và đối sách, chủ động phòng ngừa.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý tập trung xây dựng "lá chắn" an ninh kinh tế và "tường lửa" quốc gia trên không gian mạng. Đây là hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là việc nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm thao túng thị trường, trục lợi chính sách, tài chính - ngân hàng, sở hữu trí tuệ, lừa đảo… Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung tối đa để thu hồi tài sản thất thoát.

Trong giai đoạn tới đây, Thủ tướng cho biết lực lượng CAND không chỉ là "thanh bảo kiếm" của Đảng và Nhà nước, là "lá chắn thép" để bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên...