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Chính phủ yêu cầu giảm giá cước vận tải khi giá xăng dầu giảm

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý hoặc chậm điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.

Cân nhắc kỹ việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp đánh giá công tác quản lý, điều hành giá quý II và 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm cho những tháng còn lại của năm.

Theo đánh giá, thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước 6 tháng đầu năm cơ bản duy trì cân bằng cung - cầu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 do tác động của yếu tố mùa vụ và biến động giá xăng dầu, khí hóa lỏng, vật liệu xây dựng theo thị trường thế giới.

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Giảm giá cước vận tải khi giá xăng giảm.

Tuy nhiên, đến cuối quý II, áp lực giá đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào. Dù vậy, Ban Chỉ đạo nhận định mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm vẫn đang đối mặt nhiều thách thức.

Để thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và kiểm soát lạm phát, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực dự báo, theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn, kịp thời xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp.

Trong đó, chính sách tài khóa tiếp tục được yêu cầu điều hành theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội, đồng thời tránh tình trạng dồn giải ngân vốn đầu tư công vào cuối năm.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ cũng phải được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tài chính và hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu.

Đối với các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ công thiết yếu phải được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa giữa lộ trình thị trường hóa giá, mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Giảm giá cước khi nhiên liệu giảm

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI, thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát và tham mưu các giải pháp điều hành giá phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước điều hành tín dụng theo khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tập trung vốn cho sản xuất, xuất khẩu và các động lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ gây bất ổn thị trường.

Bộ Công Thương được giao theo dõi sát diễn biến giá năng lượng thế giới, phối hợp điều hành giá xăng dầu bám sát thị trường, bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng đứt gãy hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp vận tải và logistics trong việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước. Các doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm, bảo đảm phản ánh đúng biến động chi phí đầu vào.

Những trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý hoặc chậm giảm giá cước sẽ bị xử lý nghiêm.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng được giao tập trung theo dõi diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở và bất động sản; xử lý các hành vi đầu cơ, thao túng giá vật liệu.

Bộ Y tế kiểm soát chặt giá thuốc, vật tư y tế và xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng biến động thị trường để trục lợi.

Luân Dũng
#giá xăng #vận tải #giá cước #chính phủ #đầu cơ #găm hàng #hàng thiết yếu #giáo dục #y tế #điều hành giá #lạm phát

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