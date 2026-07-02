Giá xăng E10 giảm xuống mức hơn 20.000 đồng/lít

TPO - Từ 16h ngày 2/7, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Trong đó, xăng E5RON92 giảm hơn 1.000 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm gần 800 đồng/lít, đưa giá bán lẻ xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Theo thông báo của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 được điều chỉnh xuống còn 19.730 đồng/lít, giảm 1.055 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Xăng E10RON95-III giảm 788 đồng/lít, xuống còn 20.415 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S giảm 690 đồng/lít, còn 21.176 đồng/lít; dầu mazut giảm 977 đồng/kg, xuống 14.053 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành đầu tiên sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026, nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống người dân.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành vừa qua chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố như căng thẳng giữa Mỹ và Iran, triển vọng đàm phán hạt nhân giữa hai nước, khả năng OPEC+ tăng sản lượng từ tháng 8 và xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài. Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thành phẩm thế giới biến động trái chiều giữa các mặt hàng.

Bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 25/6 đến 2/7, giá xăng RON92 trên thị trường Singapore giảm 4,01%, giá xăng RON95 giảm 4,18%, trong khi dầu diesel tăng nhẹ 0,37%. Giá dầu mazut giảm hơn 5%.

Cơ quan điều hành cho biết, tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut 400 đồng/kg, đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng này.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cho biết, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện vẫn thuộc nhóm thấp trong khu vực. Tính đến ngày 2/7, giá xăng tại Việt Nam ở mức 19.730 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với Lào, Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia. Giá dầu diesel trong nước cũng thấp hơn các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam.