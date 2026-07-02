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Kinh tế

Shinhan Life Việt Nam trao tặng máy tính học tập cho làng trẻ em SOS Gò Vấp

P.V

Ngày 1/7/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam tổ chức chuyến thăm và trao tặng thiết bị học tập tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp, TPHCM. Sự kiện có sự tham gia của Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, cùng đại diện đội ngũ nhân viên và đại lý bảo hiểm của Công ty.

Theo đó, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết đồng hành, hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại Làng trẻ em SOS Việt Nam trên hành trình phát triển bản thân và xây dựng cuộc sống ổn định.

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Ông Bae Seung Jun (phải) - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam cùng ông Hoàng Long - Giám đốc Làng trẻ em SOS Gò Vấp.

Với mục tiêu nâng cao điều kiện giáo dục và hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất của Làng, 10 máy tính học tập đã được đại diện Shinhan Life Việt Nam bàn giao cho Làng trẻ em SOS Gò Vấp.

Món quà thiết thực này được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ học tập đắc lực, giúp em dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin và có cơ hội phát triển kỹ năng số để mở ra nguồn tri thức vô tận.

Sự kiện trao tặng thiết bị học tập tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp tiếp tục là một trong những minh chứng rõ nét cho hành trình 5 năm Shinhan Life Việt Nam luôn đồng hành và gửi trao những giá trị thiết thực đến cộng đồng nơi công ty đang hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, từ tháng 4 – 5/2026, Shinhan Life Việt Nam cũng kết hợp cùng Công ty Giáo dục hướng nghiệp SiF Career thực hiện chương trình hướng nghiệp S-Career mùa thứ 3 dành cho học sinh trung học phổ thông tại hai điểm trường - Trường THPT Trần Văn Thời (Cà Mau) và Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp).

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10 máy tính học tập đã được bàn giao cho Làng trẻ em SOS Gò Vấp với mục tiêu nâng cao điều kiện giáo dục cho các em tại Làng.

Hoạt động đã đưa công cụ và phương pháp hướng nghiệp thiết thực tiếp cận hơn 830 học sinh và giáo viên. Những hoạt động cộng đồng ý nghĩa này một lần nữa khẳng định sự quan tâm và niềm tin đầu tư cho trẻ em và thanh thiếu niên, góp phần vào sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai của Việt Nam.

Mang theo sứ mệnh “Mang lại một thế giới tốt đẹp hơn bằng sức mạnh tài chính”, Shinhan Life Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững của mình thông qua các hoạt động xã hội thiết thực và các dự án hữu ích dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam gia nhập thị trường bảo hiểm Việt Nam từ tháng 2/2021, có trụ sở chính tại TP. HCM, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ và đầu tư tài chính.

Với số vốn điều lệ là 2.320 tỉ đồng, 100% góp bởi công ty mẹ Shinhan Life Insurance Corporation, Shinhan Life Việt Nam chính thức khai trương và bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 1 năm 2022. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://shinhanlifevn.com.vn

P.V
#Shinhan Life Việt Nam

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