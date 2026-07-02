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Kinh tế

Ngân hàng UOB Việt Nam khởi công trụ sở mới tại Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM

P.V

Tòa nhà trụ sở mới là minh chứng cho cam kết lâu dài của Ngân hàng UOB Việt Nam đối với Việt Nam - một thị trường tăng trưởng trọng điểm trong khu vực ASEAN.

Ngày 1/7/2026, Ngân hàng UOB Việt Nam công bố khởi công xây dựng tòa nhà trụ sở mới mang tên UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh, trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát triển và sở hữu trụ sở được xây dựng chuyên biệt trong khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC). Tòa tháp văn phòng hạng A, được thiết kế theo các tiêu chuẩn bền vững quốc tế, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030.

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Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB phát biểu tại lễ khởi công.

Với tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu đô la Mỹ, UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh thể hiện cam kết lâu dài của Ngân hàng đối với Việt Nam, một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của Ngân hàng. Dự án cũng khẳng định niềm tin của UOB vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam cũng như sự đồng hành của Ngân hàng với mục tiêu của TP. Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Thông qua việc đặt trụ sở chính tại Việt Nam, ngay trong khuôn viên VIFC-HCMC, UOB sẽ tiếp tục tăng cường vai trò thúc đẩy sự kết nối ngày càng sâu rộng của Việt Nam với các dòng vốn, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên toàn cầu.

Khi UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh hoàn thành, UOB sẽ sở hữu mạng lưới trụ sở tại toàn bộ năm thị trường trọng điểm của ASEAN, bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Điều này giúp củng cố vị thế khác biệt của UOB là một ngân hàng khu vực với mạng lưới hiện diện sâu rộng tại ASEAN, qua đó nâng cao năng lực hỗ trợ khách hàng hiện thực hóa các mục tiêu mở rộng xuyên biên giới.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tòa nhà trụ sở mới mang tên UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh.

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB, cho biết: “Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chiến lược khu vực của UOB. Tòa nhà trụ sở mới này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như sự đồng hành của Ngân hàng với mục tiêu của TP. Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Việc sở hữu các tòa nhà trụ sở tại cả năm thị trường trọng điểm cho thấy cam kết dài hạn của chúng tôi đối với khu vực, cũng như đối với các doanh nghiệp và cộng đồng tại đây. Thông qua mạng lưới rộng khắp, UOB có vị thế độc đáo để tăng cường kết nối trong khu vực và tạo ra nhiều giá trị hơn cho 8,5 triệu khách hàng của mình.”

Tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, trong khu vực Ba Son, UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông, ngay trung tâm VIFC-HCMC. Được phát triển trên khu đất rộng 4.571 m², tòa tháp cao 36 tầng sẽ vươn cao 160 mét bên dòng sông Sài Gòn và trở thành trụ sở chính của UOB tại Việt Nam. Được thiết kế bởi Gensler, một trong những tập đoàn kiến trúc và thiết kế hàng đầu thế giới, dự án tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế hạng A, hướng tới đạt chứng nhận BCA Green Mark, đồng thời đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu vận hành của một định chế tài chính hiện đại trong trung tâm tài chính quốc tế đang hình thành của thành phố.

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Phối cảnh tòa nhà trụ sở mới mang tên UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh.

Được kiến tạo như một không gian làm việc sẵn sàng cho tương lai, UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh vượt xa mô hình văn phòng truyền thống. Tòa nhà được thiết kế để hỗ trợ cho các phương thức làm việc mới thông qua không gian linh hoạt, các khu vực cộng tác chung và khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên cùng mảng xanh nhiều hơn, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm làm việc và sức khỏe toàn diện cho đội ngũ nhân sự.

Công trình tích hợp nhiều giải pháp thiết kế thích ứng với khí hậu, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng vừa mang đến sự thoải mái cho người sử dụng, phù hợp với các chuẩn mực ESG quốc tế. Không chỉ là một công trình chức năng, UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh còn được định hình như một không gian giao thoa giữa nghệ thuật, thiên nhiên và bản sắc địa phương, góp phần kiến tạo một môi trường đô thị sôi động, cởi mở và giàu tính kết nối cộng đồng và đậm bản sắc văn hóa tại VIFC-HCMC.

P.V
#UOB Việt Nam #Trụ sở mới #VIFC #TPHCM #tài chính #đầu tư #ASEAN

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