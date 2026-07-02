Từ vải thiều xuất khẩu đến suất ăn học đường Ban Mai: Đâu là bí quyết tạo nên chất lượng từ gốc?

Đầu hè, vùng vải phía Bắc vào vụ thu hoạch nhộn nhịp. Sau mỗi trái vải là quá trình chăm sóc nhiều tháng, đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm, trước khi ra thị trường tiêu thụ cao điểm.

Vùng vải thiều được chăm sóc và kiểm soát từ gốc, tạo nền tảng cho nguồn nông sản an toàn, chất lượng và minh bạch.

Đối với các thị trường xuất khẩu kỹ tính như Nhật Bản, chất lượng nông sản không chỉ được đánh giá qua hình thức hay hương vị. Điều quan trọng hơn là khả năng truy xuất toàn bộ hành trình của sản phẩm, từ vùng trồng, quy trình canh tác, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho đến khâu sơ chế, đóng gói và vận chuyển.

Chính những yêu cầu này đang góp phần thay đổi cách thức sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc xây dựng những chuỗi cung ứng minh bạch và bền vững hơn.

Kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị nông sản

Trong thời gian qua, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai đã tham gia các buổi làm việc cùng UBND tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chuyên môn địa phương, các hợp tác xã sản xuất, chuyên gia nông nghiệp và đối tác Nhật Bản nhằm trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, tăng cường truy xuất nguồn gốc và mở rộng cơ hội kết nối thị trường.

Các cuộc trao đổi tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như tiêu chuẩn vùng trồng, quy trình kiểm soát chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế cũng như vai trò của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch.

Theo đại diện Công ty Ban Mai, điều tạo nên giá trị bền vững của nông sản không chỉ nằm ở sản lượng hay khả năng tiêu thụ mà còn ở việc xây dựng được niềm tin đối với người sử dụng thông qua chất lượng được kiểm chứng và nguồn gốc rõ ràng.

Đội ngũ Ban Mai trực tiếp khảo sát và kiểm soát chất lượng vải thiều tại vùng nguyên liệu.

Chất lượng thực phẩm bắt đầu từ nguồn gốc

Từ những trái vải thiều đạt chuẩn xuất khẩu, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng ngay từ vùng trồng. Tương tự, đối với mỗi bữa ăn học đường, chất lượng cũng phải được đảm bảo từ chính những nguyên liệu đầu vào. Đây chính là điểm giao thoa giữa câu chuyện nông nghiệp bền vững và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm.

Với triết lý đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai, với hơn 13 năm kinh nghiệm cung cấp hàng chục nghìn suất ăn học đường mỗi ngày tại Hà Nội, luôn khẳng định rằng chất lượng bữa ăn không chỉ được tạo nên trong khu bếp mà còn bắt nguồn từ khâu lựa chọn và kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu.

Những yêu cầu khắt khe mà nông sản xuất khẩu phải đáp ứng cũng là những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi trong hoạt động hằng ngày. Trong nhiều năm qua, Ban Mai từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu đến quy trình sơ chế, chế biến và vận chuyển thực phẩm.

Theo đại diện doanh nghiệp, mỗi mắt xích trong chuỗi cung ứng đều có vai trò quan trọng trong việc tạo nên những bữa ăn an toàn, bảo đảm dinh dưỡng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phụ huynh, nhà trường.

Quy trình kiểm tra nguyên liệu, sơ chế và chế biến thực phẩm tại hệ thống bếp ăn của Ban Mai.

Đồng hành cùng những giá trị bền vững

Những chuyến đi thực tế tại vùng nguyên liệu không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quá trình tạo ra thực phẩm mà còn mang đến góc nhìn sâu sắc về vai trò của sự liên kết trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Từ vùng trồng đến bữa ăn an toàn

Đối với Ban Mai, hành trình từ vùng trồng đến trường học không đơn thuần là quá trình cung ứng thực phẩm mà còn là sự kết nối giữa trách nhiệm của người sản xuất và niềm tin của phụ huynh, nhà trường. Những kinh nghiệm tích lũy từ quá trình làm việc với các vùng nguyên liệu tiếp tục được doanh nghiệp vận dụng vào hoạt động kiểm soát chất lượng, nhằm bảo đảm mỗi bữa ăn được phục vụ tới học sinh đều đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Từ những vùng trồng đang hướng tới các thị trường quốc tế đến những bữa ăn được phục vụ mỗi ngày trong trường học, khoảng cách tưởng như rất xa nhưng lại được kết nối bởi cùng một mục tiêu: tạo ra những giá trị tốt đẹp và bền vững hơn cho cộng đồng.

Đó cũng là hành trình mà Ban Mai đang kiên trì theo đuổi, bắt đầu từ sự quan tâm tới chất lượng nguyên liệu, tiếp nối bằng trách nhiệm trong từng bữa ăn và hướng tới những giá trị lâu dài cho thế hệ tương lai.