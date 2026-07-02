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Kinh tế

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Từ 15/8, vay ngân hàng 400 triệu không phải chứng minh tài chính

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng Nhà nước chính thức nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8. Theo đó, khách vay không cần chứng minh tài chính hay phương án sử dụng vốn cho ngân hàng và công ty tài chính.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 29/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Thông tư 29 là sửa đổi quy định về khoản vay có mức giá trị nhỏ. Theo đó, khoản vay có giá trị nhỏ được xác định theo khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác. Quy định này thay thế ngưỡng 100 triệu đồng từng áp dụng trước đây đối với các tổ chức tín dụng.

Việc nâng hạn mức lên 400 triệu đồng được đánh giá là phù hợp với nhu cầu vốn thực tế hiện nay, khi quy mô các khoản vay tiêu dùng, vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng đáng kể so với thời điểm quy định cũ được ban hành.

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Vay 400 triệu đồng không cần chứng minh thu nhập từ 15/8.

Với các khoản vay giá trị nhỏ này, Luật các tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng và công ty tài chính... giải ngân mà không yêu cầu khách vay phải cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính hay phương án sử dụng vốn khả thi như các khoản vay khác.

Thông tư mới yêu cầu với các khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước, sau đó mới thu lãi vay. Trước đây, các bên được quyền thỏa thuận thứ tự thu nợ gốc và lãi.

Việc nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên tối đa 400 triệu đồng được kỳ vọng sẽ giúp nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay vốn.

Trước đó, trong quá trình lấy ý kiến dự thảo Thông tư, số liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân tại thời điểm cuối tháng 3/2025 cho thấy, dư nợ bình quân mỗi khách hàng khoảng gần 300 triệu đồng/khách hàng, khoản vay 200 triệu đồng chỉ chiếm khoảng 2,9% vốn điều lệ.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, chi phí sinh hoạt và mua sắm hàng hóa, dịch vụ có xu hướng tăng, dẫn đến nhu cầu vay vốn của khách hàng thường xuyên vượt quá mức 100 triệu đồng.

Việc giới hạn mức 100 triệu đồng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của khách hàng cũng như sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech). Việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

Bên cạnh điều chỉnh về hạn mức khoản vay nhỏ, Thông tư 29 cũng bổ sung quy định về hoạt động cho vay trong phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Theo đó, hoạt động cho vay thuộc phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được thực hiện theo đúng phương án đó.

Thông tư đồng thời sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện cho vay để trả nợ khoản vay khác. Theo quy định mới, khoản vay chưa được kéo dài thêm thời gian trả nợ gốc hoặc lãi của kỳ hạn đã thỏa thuận, đồng thời chưa vượt quá thời hạn cho vay đã cam kết ban đầu.

Ngọc Mai
#vay vốn #ngân hàng #tài chính #hạn mức vay #Ngân hàng Nhà nước #thủ tục vay

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