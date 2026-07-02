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Vì sao không nên chỉ gửi tiền ở ngân hàng có lãi suất cao nhất?

Ngọc Mai

TPO - Một số nhà băng tiếp tục niêm yết mức lãi suất đặc biệt lên tới 10%/năm. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế khuyến nghị người gửi tiền không chỉ lựa chọn ngân hàng dựa trên mức lãi suất cao nhất. Cần cân nhắc giữa lãi suất, mức độ an toàn của ngân hàng, nhu cầu sử dụng vốn và kỳ hạn gửi để tối ưu hiệu quả đầu tư cũng như đảm bảo tính thanh khoản cho nguồn tiền nhàn rỗi.

Đầu tháng 7, nhiều ngân hàng tiếp tục duy trì các chương trình huy động với lãi suất cao dành cho khách hàng có khoản tiền gửi lớn. Tuy nhiên, phần lớn các mức lãi suất hấp dẫn này đều đi kèm những điều kiện rất khắt khe về giá trị tiền gửi và kỳ hạn.

Dẫn đầu thị trường hiện nay là PVcomBank với mức lãi suất lên tới 10%/năm dành cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với số tiền từ 2.000 tỷ đồng trở lên, khiến rất ít khách hàng cá nhân có thể tiếp cận.

Đứng sau là MSB với lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất này là sổ tiết kiệm mở mới hoặc tự động gia hạn từ ngày 1/1/2018, đồng thời khách hàng phải có số dư tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng.

Nam A Bank cũng nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường. Theo biểu lãi suất đang áp dụng, khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 24 tháng được hưởng lãi suất 8,3%/năm. Đối với kỳ hạn 36 tháng, mức lãi suất là 8,1%/năm sau khi có phê duyệt của tổng giám đốc.

Ở nhóm ngân hàng số, Cake by VPBank tiếp tục duy trì mức lãi suất từ 7,2-7,4%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng, thuộc nhóm lãi suất trực tuyến hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

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Lãi suất huy động tháng 7 vẫn duy trì mức hấp dẫn.

Trong khi đó, Vikki Bank niêm yết lãi suất 7,9%/năm đối với khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Mức lãi suất này được tính bằng lãi suất niêm yết cộng thêm biên độ 1,8%/năm và không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác.

HDBank cũng tiếp tục duy trì chính sách lãi suất đặc biệt với 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm đối với kỳ hạn 13 tháng dành cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ.

Nếu không tính các chương trình lãi suất đặc biệt dành cho khoản tiền gửi hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, mặt bằng lãi suất huy động phổ biến trên thị trường hiện dao động quanh 4,5-6,5%/năm tùy kỳ hạn và hình thức gửi. Một số ngân hàng quy mô nhỏ hoặc ngân hàng số vẫn áp dụng mức trên 7%/năm đối với tiền gửi trực tuyến nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút nguồn vốn.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp hơn. Mức lãi suất cao nhất tại nhóm này hiện khoảng 6%/năm ở các kỳ hạn dài. So với các ngân hàng quy mô nhỏ, mức chênh lệch lãi suất lên tới hơn 1%, phản ánh chiến lược khác nhau trong huy động vốn.

Diễn biến này cũng xuất hiện trong bối cảnh báo cáo tài chính quý I của nhiều ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi khách hàng suy giảm. BIDV - ngân hàng có quy mô tiền gửi lớn nhất hệ thống - giảm hơn 82.000 tỷ đồng, tương đương gần 4% so với cuối năm 2025. Nhiều ngân hàng khác như MBBank, Sacombank, Techcombank, ACB và TPBank cũng ghi nhận lượng tiền gửi giảm trên 10.000 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm.

Việc duy trì các chương trình lãi suất ưu đãi được xem là giải pháp giúp các ngân hàng, đặc biệt là nhóm quy mô nhỏ, giữ chân khách hàng và cải thiện nguồn vốn huy động.

Chuyên gia kinh tế khuyến nghị, người gửi tiền không chỉ lựa chọn ngân hàng dựa trên mức lãi suất cao nhất, bởi đa số mức lãi suất đặc biệt đều đi kèm điều kiện rất khắt khe về số tiền gửi. Thay vào đó, cần cân nhắc giữa lãi suất, mức độ an toàn của ngân hàng, nhu cầu sử dụng vốn và kỳ hạn gửi để tối ưu hiệu quả đầu tư cũng như đảm bảo tính thanh khoản cho nguồn tiền nhàn rỗi.

Ngọc Mai
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