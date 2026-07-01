Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI

Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI tại một điểm tập kết mỹ phẩm ở Hà Nội.

Ngày 25/6, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an phường Phú Lương kiểm tra một điểm tập kết mỹ phẩm tại Khu đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương, Hà Nội do ông Đỗ Hữu Tùng làm chủ.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI tại một điểm tập kết mỹ phẩm ở phường Phú Lương, Hà Nội. Ảnh: QLTT Hà Nội

Cụ thể, ngày 17/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an phường Phú Lương kiểm tra một điểm tập kết hàng hóa tại khu đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 57.000 miếng mặt nạ mang nhãn hiệu BANOBAGI với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, trên bao bì thể hiện xuất xứ "Made in Korea".

Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngay trong ngày kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 11 đã đề nghị Công ty TNHH C-YOON Việt Nam - đơn vị đại diện quyền đối với nhãn hiệu BANOBAGI tại Việt Nam - xác minh nguồn gốc lô hàng.

Ngày 18/6/2026, Công ty TNHH C-YOON Việt Nam có văn bản xác nhận toàn bộ 57.000 miếng mặt nạ đang bị tạm giữ không phải sản phẩm của hãng BANOBAGI, không do hãng sản xuất và cũng không được phép phân phối tại Việt Nam. Theo doanh nghiệp, đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo Điều 226 Bộ luật Hình sự, Đội Quản lý thị trường số 11 đã phối hợp với Công an phường Phú Lương hoàn tất hồ sơ, chuyển toàn bộ tang vật cùng vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.