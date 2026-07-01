Tập đoàn BRG vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công An trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ Quốc

Ngày 30/06, tại Hà Nội, Tập đoàn BRG và Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn đã vinh dự được Bộ Công an trao tặng Bằng khen và Giấy khen ghi nhận những đóng góp tích cực trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ Quốc năm 2025. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của BRG trong xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng các cơ quan chức năng bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, việc doanh nghiệp chủ động xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, tăng cường năng lực quản trị và bảo đảm an ninh ngày càng có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Bằng khen của Bộ Công An trao tặng Tập đoàn BRG tại Hội nghị tổng kết Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2025

Trong nhiều năm qua, với sự hướng dẫn của Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an Thành phố Hà Nội và chính quyền các địa phương nơi có các Công ty thành viên đang hoạt động, Tập đoàn BRG đã xây dựng và duy trì hệ thống quản trị gắn chặt giữa mục tiêu phát triển kinh doanh với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn. Các nội dung về chấp hành pháp luật, quản trị rủi ro, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu và tuân thủ quy chế nội bộ được lồng ghép trong hoạt động quản trị của toàn hệ thống.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn, BRG thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai hiệu quả mô hình "Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự"; tăng cường đào tạo về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và quản trị rủi ro. Với hơn 22.000 cán bộ nhân viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, Tập đoàn luôn xác định xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ cương và tuân thủ pháp luật là nền tảng của phát triển bền vững.

Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trong toàn hệ thống nhiều năm liên tục được giữ vững ổn định; không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành và vượt kế hoạch; đời sống người lao động không ngừng được nâng cao; doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Giấy khen Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, từ Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an

Song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh, BRG luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Giai đoạn 2024 - 2026, Tập đoàn BRG và các công ty thành viên đã dành hơn 600 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho gần 4.000 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi cả nước, tích cực tham gia phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc", chương trình "”Chiến sĩ quả cảm" , Giải chạy "”Hành trình theo chân Bác - Vì An ninh Tổ quốc" cùng nhiều hoạt động vì cộng đồng khác.

Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG trao tặng 50 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà tại tỉnh Hà Tĩnh

Việc được Bộ Công an trao tặng Bằng khen tiếp tục khẳng định những đóng góp của Tập đoàn BRG trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời thể hiện vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Tập đoàn BRG sẽ tiếp tục thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với các Bộ, Ngành và cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, đồng thời phát huy mạnh mẽ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.