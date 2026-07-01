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Kinh tế

Kỷ niệm 7 năm sát cánh cùng thị trường Việt Nam, Shinhan Finance mang đến “cơn mưa ưu đãi” dành cho khách hàng

P.V

Đánh dấu hành trình 7 năm phát triển tại Việt Nam, Shinhan Finance triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn như lời tri ân dành cho khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành. Các chương trình được thiết kế đa dạng, từ thanh toán khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng qua ứng dụng iShinhan, vay tiêu dùng trả góp, đến mua sắm bằng thẻ tín dụng Shinhan Finance Mastercard THE FIRST (Hạng vàng) – sau đây gọi là Thẻ tín dụng THE FIRST. Qua đó, Shinhan Finance lan tỏa thông điệp “Cộng Sự Sát Cánh. Tương Lai Vững Bền”, đồng hành cùng khách hàng trong mọi nhu cầu tài chính.

Tối ưu trải nghiệm tài chính số cùng iShinhan

Nắm bắt xu hướng chuyển dịch số, Shinhan Finance phát triển nền tảng iShinhan nhằm nâng cao trải nghiệm quản lý tài chính cho khách hàng, từ theo dõi khoản vay đến thanh toán mọi lúc, mọi nơi. Thông qua iShinhan, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán khoản vay và dư nợ thẻ tín dụng THE FIRST bằng nhiều phương thức như ví điện tử (MoMo, ZaloPay, ShopeePay), cổng thanh toán VNPAY và chuyển khoản VietQR. Nhờ đó, giao dịch được thực hiện nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao sự chủ động trong quản lý tài chính cá nhân.

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Nhân dịp kỷ niệm 7 năm, Shinhan Finance triển khai chương trình “Ngày vàng thanh toán cùng Shinhan Finance” từ 01/07/2026 đến 05/07/2026. Khách hàng thanh toán qua iShinhan bằng ví ZaloPay sẽ được giảm 1% giá trị giao dịch (tối đa 70.000 đồng) cho các giao dịch từ 2 triệu đồng trở lên.

Xem thêm chi tiết về Điều kiện và điều khoản chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình ZaloPay SVFCZLP (giảm 20.000 đồng) tiếp tục áp dụng đến 30/09/2026. Khách hàng đủ điều kiện có thể tham gia cả hai chương trình, nhưng không áp dụng đồng thời trên cùng một giao dịch.

Vay tiêu dùng mùa hè, nhận e-voucher hấp dẫn

Ngoài ưu đãi thanh toán, Shinhan Finance còn mang đến nhiều chương trình hấp dẫn cho khách hàng vay tiêu dùng trả góp, góp phần mở rộng lựa chọn tài chính linh hoạt trong mùa hè.

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Cụ thể, khách hàng đăng ký khoản vay với lãi suất thường, không giới hạn giá trị khoản vay, sẽ được tặng e-voucher trị giá 300.000 đồng. Với các khoản vay lãi suất thấp từ 11 triệu đồng trở lên, khách hàng có cơ hội nhận e-voucher 200.000 đồng. Đặc biệt, khi lựa chọn khoản vay lãi suất 0% từ 13 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận ngay e-voucher trị giá 100.000 đồng.

Chương trình được triển khai tại hệ thống đối tác trên toàn quốc bao gồm Nguyễn Kim, Điện Máy Chợ Lớn, MediaMart, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và tận hưởng ưu đãi.

Mua sắm tiện ích hơn cùng thẻ tín dụng THE FIRST

Bên cạnh thanh toán và vay tiêu dùng, Shinhan Finance còn mang đến các ưu đãi mua sắm thông qua thẻ tín dụng THE FIRST, giúp khách hàng tối ưu chi tiêu trong nhiều nhu cầu khác nhau.

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Tại hệ thống Điện máy Chợ Lớn, đến 31/07/2026, chủ thẻ THE FIRST được giảm trực tiếp đến 250.000 đồng cho đơn hàng từ 5 triệu đồng khi thanh toán 100% bằng thẻ tín dụng hợp lệ. Mỗi khách hàng được sử dụng ưu đãi 1 lần/tháng trong thời gian diễn ra chương trình.

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Đối với khách hàng yêu thích công nghệ, chương trình ưu đãi khi mua Samsung Galaxy S26 Series kèm phụ kiện giúp tiết kiệm đến 3,5 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ THE FIRST và sử dụng mã SSxShinhanF, mang lại cơ hội sở hữu thiết bị hiện đại với chi phí hợp lý.

Đồng hành trong từng trải nghiệm tài chính

Từ thanh toán nhanh chóng trên iShinhan, vay tiêu dùng trả góp, đến mua sắm cùng thẻ tín dụng THE FIRST với các ưu đãi, bao gồm ưu đãi cho sản phẩm công nghệ Samsung, Shinhan Finance mong muốn mang đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn tài chính thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu hằng ngày.

Khách hàng có thể tận hưởng chuỗi ưu đãi hấp dẫn cùng Shinhan Finance, đặc biệt là ưu đãi thanh toán khoản vay hoặc dư nợ thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng iShinhan bằng ví Zalopay để giao dịch nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm hơn.

Điều kiện và điều khoản áp dụng theo thể lệ từng chương trình. Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết số lượt ưu đãi.

Tìm hiểu thêm về Điều kiện và điều khoản của chương trình tại mục Khuyến mại trên website shinhanfinance.com.vn.

P.V
#Shinhan Finance #ưu đãi #vay tiêu dùng #thẻ tín dụng #iShinhan #khách hàng #tài chính

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