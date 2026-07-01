VEC tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đối tác chiến lược, hoàn thiện chuỗi giá trị triển lãm và sự kiện quốc tế tại Việt Nam

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác uy tín trong lĩnh vực tổ chức triển lãm, xúc tiến thương mại và truyền thông, gồm COEX, Chan Chao International, VEAS (Minh Vi), VCCorp. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái đối tác toàn diện của VEC, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm triển lãm, giao thương và kết nối quốc tế của khu vực.

VEC và các đối tác sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thảo, triển lãm chuyên ngành và hoạt động kết nối doanh nghiệp; cùng nghiên cứu phát triển các mô hình hợp tác mới nhằm gia tăng hiệu quả khai thác hạ tầng triển lãm, mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành triển lãm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và các đối tác COEX, Chan Chao International, VEAS (Minh Vi), VCCorp ngày 01/07/2026, đánh dấu bước tiến mới trong việc phát triển các triển lãm và sự kiện quốc tế, thúc đẩy giao thương và kết nối doanh nghiệp toàn cầu.

Ở lĩnh vực tổ chức sự kiện, việc ký kết hợp tác với các đối tác uy tín như COEX, Chan Chao International, Minh Vi sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng sức hút của VEC đối với các sự kiện quy mô quốc gia, khu vực và toàn cầu.

VEC và COEX – doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực MICE – chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, cùng mở rộng mạng lưới triển lãm và hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

VEC và Chan Chao International đánh dấu cột mốc hợp tác chiến lược, kết nối kinh nghiệm của một tập đoàn triển lãm hàng đầu châu Á với hạ tầng triển lãm hiện đại của VEC, hướng tới phát triển các triển lãm quốc tế quy mô lớn.

VEC và VEAS (Minh Vi) cùng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi triển lãm quốc tế tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực truyền thông, VEC hợp tác với VCCorp trong việc phát triển các giải pháp truyền thông số, quảng bá sự kiện và xây dựng các nền tảng tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

VEC và VCCorp chính thức trở thành đối tác chiến lược, cùng phát triển các giải pháp truyền thông số, quảng bá sự kiện và mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing, Trung tâm Triển lãm Việt Nam cho biết: “Lễ ký kết hôm nay không chỉ mở rộng hệ sinh thái đối tác của VEC mà còn tạo nền tảng kết nối mạnh mẽ giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi tin rằng sự cộng hưởng giữa hạ tầng, kinh nghiệm tổ chức và năng lực kết nối của các đối tác sẽ tạo nên những sự kiện có tầm ảnh hưởng khu vực và thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của ngành triển lãm, sự kiện và giao thương toàn cầu."

Trước đó, ngày 18/6/2026, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã ký hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu trong ngành triển lãm, sự kiện và xúc tiến thương mại gồm Informa Markets, NC Network, Exporum, Vinexad và Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA), mở ra cơ hội phát triển các chuỗi triển lãm và sự kiện quy mô quốc tế tại Việt Nam.

Với định hướng “Hợp tác chiến lược – Thiết lập chuẩn mực – Dẫn dắt tương lai”, việc VEC liên tiếp mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái triển lãm – sự kiện toàn diện, tạo động lực thu hút các thương hiệu triển lãm quốc tế, gia tăng cơ hội giao thương cho doanh nghiệp và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ triển lãm toàn cầu. Qua đó, VEC tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến triển lãm và sự kiện hàng đầu khu vực châu Á.