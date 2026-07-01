Tata rò rỉ dữ liệu: Lộ thông tin mật liên quan Apple, iPhone 18 Pro

TPO - Một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn từ Tata Electronics - đối tác sản xuất quan trọng của Apple tại Ấn Độ - làm lộ nhiều thông tin mật liên quan đến dòng iPhone 18 Pro chưa ra mắt, bao gồm danh sách nhà cung cấp linh kiện, cấu hình phần cứng và cả hình ảnh thiết bị trong quá trình thử nghiệm.

Theo Reuters, các tài liệu xuất hiện trên web đen sau cuộc tấn công của nhóm tin tặc World Leaks. Trong số dữ liệu bị đánh cắp có các danh sách linh kiện nhạy cảm, thông tin về chuỗi cung ứng và nhiều hình ảnh được cho là của mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.

Vụ rò rỉ được đánh giá là có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng của Apple, vốn được xây dựng trên mạng lưới hàng trăm nhà cung cấp trên toàn cầu với các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt.

Thông tin bị lộ không chỉ tiết lộ doanh nghiệp nào sản xuất từng linh kiện cụ thể mà còn phản ánh mức độ phụ thuộc của Apple vào từng nhà cung ứng, qua đó phơi bày cả lợi thế đàm phán lẫn những điểm yếu trong chuỗi cung ứng của hãng.

Tata Electronics hiện vừa cung cấp linh kiện, vừa đảm nhiệm lắp ráp iPhone theo hợp đồng cho Apple. Doanh nghiệp này đang trở thành một trong những đối tác sản xuất quan trọng nhất của hãng bên ngoài Trung Quốc.

Nhiều thông tin mật liên quan đến dòng iPhone 18 Pro chưa ra mắt bị lộ. Ảnh: CNBC.

Theo các tài liệu mà Reuters tiếp cận, có ít nhất sáu tệp dữ liệu mô tả chi tiết mối liên hệ giữa các linh kiện trên iPhone 18 Pro với từng nhà cung cấp cụ thể. Dữ liệu bao gồm thông tin về các chip trên bo mạch chủ, pin, mô-đun camera cùng hàng trăm linh kiện khác dự kiến được sử dụng trên mẫu điện thoại thế hệ mới.

Một nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết Apple coi những thông tin này là dữ liệu đặc biệt nhạy cảm vì liên quan đến các sản phẩm chưa được công bố. Khác với danh sách nhà cung cấp được Apple công khai hằng năm, các tài liệu bị rò rỉ chỉ rõ doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm sản xuất từng linh kiện riêng lẻ.

Đáng chú ý, thư mục dữ liệu còn chứa nhiều hình ảnh các thiết bị được cho là iPhone 18 Pro trong quá trình thử nghiệm thả rơi tại một nhà máy của Tata vào đầu năm 2026. Những bức ảnh cho thấy thiết bị có thiết kế dạng thanh truyền thống, màu xám, cụm ba camera sau và logo Apple ở mặt lưng. Reuters cho biết chưa thể xác minh chính xác số hiệu của mẫu máy, nhưng một nguồn tin của Hãng tin khẳng định đây là nguyên mẫu của dòng iPhone 18 Pro.

Nhiều tệp dữ liệu mang watermark "Apple Confidential" cùng các mã định danh nội bộ tương ứng với thế hệ iPhone 18 Pro, càng làm dấy lên lo ngại về mức độ nghiêm trọng của vụ rò rỉ.

Đây không phải lần đầu tiên dữ liệu từ Tata Electronics bị phát tán. Trước đó, Reuters từng đưa tin hơn 200.000 tệp dữ liệu của doanh nghiệp này đã bị nhóm tin tặc World Leaks đăng tải lên web đen, trong đó có các tài liệu thiết kế linh kiện của những mẫu iPhone đời cũ, một số bộ phận của xe Tesla cũng như các tài liệu liên quan đến TSMC và Qualcomm - hai nhà sản xuất chip quan trọng trong chuỗi cung ứng của Apple.

Reuters cho biết Apple đang phối hợp với Tata để điều tra vụ việc và triển khai các biện pháp tăng cường bảo mật trong dài hạn. Tata đã hạn chế quyền truy cập vào các hệ thống nội bộ, đồng thời thuê đơn vị tư vấn quốc tế tiến hành kiểm toán pháp y nhằm xác định nguyên nhân và phạm vi ảnh hưởng của vụ rò rỉ.

Hiện Apple và Tata chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Vụ rò rỉ xảy ra trong bối cảnh Apple đang đối mặt nhiều thách thức. Tuần trước, hãng đã tăng giá iPad và MacBook do chi phí chip nhớ và chip lưu trữ leo thang, trong khi giới phân tích dự báo giá bán iPhone cũng có thể tăng trong thời gian tới.

Sự cố cũng được xem là phép thử đối với chiến lược dịch chuyển sản xuất của Apple sang Ấn Độ.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint, quốc gia Nam Á này dự kiến sẽ sản xuất khoảng 26% tổng lượng iPhone toàn cầu trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 6% cách đây bốn năm, cho thấy vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple.