Generali tiếp tục mang đến Marathon Livestream mùa 3 'Đầu tư thịnh vượng- Gia đình như ý'

Tiếp nối thành công của hai mùa trước, Generali Việt Nam vừa tổ chức Marathon Livestream mùa 3 với chủ đề “Đầu tư thịnh vượng - Gia đình như ý”, quy tụ các chuyên gia đến từ Quỹ VinaCapital, Quỹ KIM Việt Nam Fund Management, đội ngũ tư vấn tài chính Generali cùng nhiều khách mời đặc biệt.

Phát sóng trực tiếp trên nền tảng Facebook và TikTok của Generali Việt Nam, Marathon Livestream mùa 3 đã mang những chủ đề vốn được xem là phức tạp như đầu tư, bảo hiểm và hoạch định tài chính trở nên gần gũi, dễ tiếp cận thông qua các nội dung thiết thực xoay quanh quản lý tài chính cá nhân, tích lũy tài sản và bảo vệ sức khỏe. Chương trình ghi nhận hơn 3,3 triệu lượt xem cùng hơn 41 nghìn lượt tương tác, tiếp cận hơn 2,6 triệu khán giả trong suốt hơn 250 phút phát sóng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là những chia sẻ chuyên sâu từ đại diện Quỹ VinaCapital và Quỹ KIM Việt Nam Fund Management – hai tổ chức quản lý tài sản có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam và quốc tế.

Marathon Livestream mùa 3 mang những chủ đề vốn được xem là phức tạp như đầu tư, bảo hiểm và hoạch định tài chính trở nên gần gũi, dễ tiếp cận

Được thành lập từ năm 2003, VinaCapital hiện là một trong những tập đoàn quản lý đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 tỷ USD tài sản đang được quản lý. Sở hữu đội ngũ hơn 200 chuyên gia am hiểu địa phương và có kinh nghiệm quốc tế, VinaCapital phát triển danh mục đầu tư đa dạng trên nhiều nhóm tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản,…

Trong khi đó, KIM Việt Nam Fund Management là công ty quản lý quỹ 100% vốn Hàn Quốc thuộc Tập đoàn Korea Investment, đơn vị đang quản lý hơn 300 tỷ USD tài sản trên toàn cầu. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006, KIM xem Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược tăng trưởng dài hạn và không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư tại đây.

Thông qua các phân tích về triển vọng kinh tế Việt Nam, xu hướng vận động của thị trường tài chính cũng như nhu cầu tích lũy tài sản ngày càng gia tăng, các chuyên gia đã mang đến cho người xem nhiều góc nhìn tham khảo hữu ích về đầu tư, quản lý tài sản và xây dựng kế hoạch tài chính bền vững cho tương lai.

Bên cạnh những chia sẻ từ các chuyên gia đầu tư, chương trình còn có sự đồng hành của 14 tư vấn tài chính xuất sắc cùng các khách mời nổi tiếng. Xuyên suốt buổi livestream, đội ngũ tư vấn tài chính Generali đã trực tiếp lắng nghe và giải đáp những băn khoăn xoay quanh việc hoạch định tài chính cho gia đình. Từ đó, giải pháp bảo hiểm phù hợp đã được giới thiệu một cách gần gũi, tiêu biểu là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu tư thịnh vượng, được thiết kế hài hòa giữa bảo vệ và đầu tư, giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính bền vững và chủ động gửi trao di sản vững vàng cho thế hệ tiếp nối.

Thông qua những cuộc trò chuyện và tư vấn trực tiếp, Generali mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng tư duy đầu tư dài hạn – một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và tích lũy bền bỉ để từng bước vun đắp nền tảng tài chính vững chắc, hướng tới việc tạo dựng di sản ý nghĩa cho thế hệ tiếp nối.

Xuyên suốt buổi livestream, đội ngũ tư vấn tài chính Generali đã trực tiếp lắng nghe và giải đáp những băn khoăn xoay quanh việc hoạch định tài chính

Bên cạnh đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cá nhân VITA – Sức khỏe vàng và VITA – Sức khỏe kim cương cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ khả năng hỗ trợ khách hàng chủ động chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng tài chính trước những rủi ro không lường trước. Các nội dung tư vấn được lồng ghép tự nhiên thông qua những tình huống đời sống quen thuộc, giúp người xem dễ dàng hình dung và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình.

Không khí chương trình còn được duy trì với nhiều hoạt động tương tác và minigame thú vị dành cho khán giả theo dõi trực tuyến. Hàng loạt phần quà hấp dẫn đã góp phần tạo nên không gian giao lưu gần gũi, gắn kết và tràn đầy năng lượng.

Giải pháp bảo hiểm sức khỏe VITA – Sức khỏe vàng và VITA – Sức khỏe kim cương được giới thiệu qua những tình huống đời sống quen thuộc.

Diễn ra trong dịp kỷ niệm 15 năm Generali hiện diện tại thị trường Việt Nam, Marathon Livestream mùa 3 tiếp tục cho thấy sức hút của hình thức tương tác trực tuyến mới mẻ và tinh thần đổi mới không ngừng của Generali Việt Nam trong hành trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng bằng việc kết hợp công nghệ, sáng tạo và cảm xúc.

Với Generali Việt Nam, đây cũng là cách doanh nghiệp tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh trở thành “Người bạn trọn đời” - luôn hiện diện đúng lúc, lắng nghe và sẻ chia, để mỗi gia đình an tâm tận hưởng hôm nay và vững vàng hướng tới tương lai.