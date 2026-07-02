Học viện Ngân hàng lọt vào danh sách bảng xếp hạng THE

Theo kết quả vừa được công bố, Học viện Ngân hàng được xếp hạng 301 - 400 thế giới ở Mục tiêu Phát triển bền vững số 16, Hòa bình, Công lý và Thể chế vững mạnh, trong tổng số 914 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá trên toàn cầu.

Trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành một trong những thước đo quan trọng phản ánh chất lượng và năng lực quản trị của các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới, Học viện Ngân hàng tiếp tục ghi thêm một dấu ấn trên hành trình hội nhập quốc tế khi được ghi nhận tại THE Sustainability Impact Ratings 2026, bảng xếp hạng uy tín đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Sinh viên Học viện Ngân hàng

Theo THE, Học viện Ngân hàng được xếp hạng 301 - 400 thế giới ở Mục tiêu Phát triển bền vững số 16 (SDG 16), Hòa bình, Công lý và Thể chế vững mạnh, trong tổng số 914 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá trên toàn cầu. Đây là thành tích nổi bật, phản ánh những nỗ lực bền bỉ của Học viện trong việc xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, trách nhiệm và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quản trị đại học tiên tiến.

Bên cạnh SDG 16, Học viện Ngân hàng cũng được xếp hạng 1001–1500 thế giới ở SDG 17, Quan hệ đối tác vì các mục tiêu. Kết quả này phản ánh nỗ lực mở rộng và củng cố mạng lưới hợp tác với các trường đại học, tổ chức và đối tác trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng.

Theo PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng, kết quả tại THE Impact Rankings 2026 không chỉ phản ánh nỗ lực của một giai đoạn, mà còn cho thấy sự định hình rõ nét của một mô hình đại học phát triển theo hướng bền vững, hội nhập và có trách nhiệm toàn diện. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vai trò của Học viện Ngân hàng như một chủ thể giáo dục đại học hiện đại, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống quản trị đại học

SDG 16 tập trung đánh giá mức độ hiệu quả trong quản trị đại học, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình cũng như những đóng góp của cơ sở giáo dục đối với việc xây dựng môi trường học tập an toàn, công bằng và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, kết quả xếp hạng phản ánh rõ nét quá trình đổi mới và hoàn thiện hệ thống quản trị đại học của Học viện Ngân hàng trong nhiều năm qua. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường quản trị minh bạch, thực hiện công khai thông tin theo quy định, tăng cường trách nhiệm giải trình và không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm tính nhất quán trong toàn bộ hoạt động của Học viện.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và cung cấp dịch vụ đã góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và xây dựng môi trường học tập, làm việc tại Học viện Ngân hàng ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp.

Việc được ghi nhận ở SDG 17 tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế của Học viện Ngân hàng. Khi giáo dục đại học ngày càng đề cao sự kết nối giữa các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và các bên liên quan, hợp tác đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong thời gian qua, Học viện không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế thông qua việc tham gia và triển khai các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế và nguồn tài trợ từ các tổ chức, đối tác nước ngoài. Trên cơ sở đó, Học viện từng bước hình thành hệ sinh thái hợp tác đa chiều, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn. Qua đó, góp phần mở rộng không gian học thuật, tăng cường hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng toàn cầu hóa.

Thành tích tại THE Sustainability Impact Ratings 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, toàn diện và hội nhập của Học viện Ngân hàng. Kết quả này không chỉ là sự ghi nhận từ các bảng xếp hạng quốc tế uy tín, mà còn phản ánh rõ nét chiến lược phát triển dài hạn của Học viện trong việc xây dựng một cơ sở giáo dục đại học hiện đại, minh bạch, trách nhiệm và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa.