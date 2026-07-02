Đưa công nghệ số vào quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn

TPO - Tối 1/7, tại Đà Nẵng, Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 khai mạc với gần 300 gian hàng của 150 doanh nghiệp đến từ 24 tỉnh, thành phố. Sự kiện gây ấn tượng khi đưa công nghệ số, trình chiếu 3D, thực tế ảo (VR) và livestream vào quảng bá sản phẩm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng tầm thương hiệu Việt.

Tối 1/7, tại Đà Nẵng, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khuyến công tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn với chủ đề "Khơi nguồn đổi mới - Thúc đẩy thương hiệu Việt" năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương phát biểu khai mạc hội chợ triển lãm. Ảnh: Duy Quốc.

Theo bà Trâm, chủ đề "Khơi nguồn đổi mới - Thúc đẩy thương hiệu Việt" không chỉ phản ánh định hướng phát triển của ngành Công Thương mà còn bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

"Đây là định hướng chiến lược tạo nền tảng để các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở công nghiệp nông thôn, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khẳng định vị thế sản phẩm Việt trong giai đoạn hội nhập mới", bà Đỗ Thị Minh Trâm nhấn mạnh.

Nhiều đặc sản vùng miền được đem đến hội chợ.

Hội chợ triển lãm diễn ra từ ngày 1 – 5/7, thu hút gần 150 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 24 tỉnh, thành phố trên cả nước, có quy mô 300 gian hàng. Trong đó hơn 60% sản phẩm đã có mặt trong các kênh phân phối toàn quốc.

Các sản phẩm tham gia trưng bày thuộc nhiều nhóm ngành nghề khác nhau: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp tỉnh; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản; nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng tiêu dùng; nhóm sản phẩm dệt may, da giày; cơ khí, máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp nông thôn; các sản phẩm đặc sản vùng miền.

Các đại biểu tham quan gian hàng.

Khu trưng bày kết hợp giữa sản phẩm thực tế và công nghệ số, ứng dụng trình chiếu 3D, thực tế ảo (VR) để tái hiện sinh động sản phẩm cùng các mô hình năng lượng xanh. Cách làm này góp phần lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Hội chợ được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối giao thương.

Đây cũng là giải pháp thay thế hiệu quả cho mô hình trưng bày vật lý truyền thống, giúp giảm tính cồng kềnh, tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chưa có sản phẩm mẫu vẫn có thể giới thiệu sản phẩm một cách trực quan, sinh động.

Ngoài ra, hội chợ còn tổ chức các hoạt động tư vấn nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho cơ sở công nghiệp nông thôn, tổ chức các phiên livestream quảng bá và hỗ trợ doanh nghiệp kết nối khách hàng trên nền tảng số.