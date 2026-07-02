Mở đăng ký tham gia Chương trình 'Đánh giá năng lực và Vinh danh Nhà thầu Xây dựng Việt Nam 2026'

Sau cuộc họp báo công bố Chương trình "Đánh giá năng lực và Vinh danh Nhà thầu Xây dựng Việt Nam 2026" diễn ra ngày 30/6, Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) chính thức phát động và mở đăng ký tham gia chương trình từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/9/2026 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên cả nước.

Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) vừa phát đi thông báo mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình "Đánh giá năng lực và Vinh danh Nhà thầu Xây dựng Việt Nam 2026". Chương trình được triển khai sau lễ công bố tại họp báo ngày 30/6, với sự đồng ý của Bộ Xây dựng.

Theo VACC, chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh lành mạnh, minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tin cậy về năng lực nhà thầu, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Điểm mới của chương trình năm nay là khung đánh giá được xây dựng trên nền tảng công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập, xử lý, đối chiếu và kiểm chứng dữ liệu. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ nâng cao tính khoa học, khách quan, minh bạch và độ chính xác của kết quả đánh giá.

Chương trình mở cho cả doanh nghiệp là hội viên VACC và các doanh nghiệp chưa là hội viên. Các đơn vị có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều lĩnh vực gồm: công trình dân dụng - công nghiệp; công trình giao thông; và cơ điện (M&E).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/9/2026. Hồ sơ được gửi về Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tại số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội; đồng thời gửi bản mềm qua email vaccvn1999@gmail.com hoặc qua Zalo theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Sau khi tiếp nhận phiếu đăng ký, Hiệp hội sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục kê khai thông tin, cung cấp hồ sơ và tham gia đánh giá trên hệ thống số theo quy trình của chương trình.

Theo Ban tổ chức, việc tham gia chương trình không chỉ giúp doanh nghiệp khẳng định năng lực, nâng cao uy tín và thương hiệu mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, hướng tới một thị trường xây dựng minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Trước đó, Ngày 30/6, Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Chương trình "Đánh giá năng lực và Vinh danh Nhà thầu Xây dựng Việt Nam 2026".

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu theo bộ tiêu chí thống nhất, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu tham chiếu và chuẩn hóa thị trường xây dựng.

Theo ban tổ chức, doanh nghiệp sẽ được đánh giá trên nhiều nhóm tiêu chí như năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, an toàn lao động và phát triển bền vững. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý, chủ đầu tư và đối tác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), Chủ tịch Hội đồng Đánh giá năng lực Nhà thầu xây dựng Việt Nam, cho biết ngành xây dựng hiện đóng góp khoảng 8-9% GDP và giữ vai trò quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước. Riêng năm 2026, Việt Nam dự kiến đầu tư hàng triệu tỷ đồng cho các dự án hạ tầng trọng điểm, từ đường cao tốc, cầu, sân bay đến các khu đô thị và công trình công nghiệp.

Theo ông Hiệp, dù cả nước có hàng chục nghìn doanh nghiệp xây dựng, Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống đánh giá, xếp hạng năng lực nhà thầu chính quy như nhiều quốc gia phát triển. Điều này khiến thị trường thiếu một chuẩn mực chung để chủ đầu tư tham khảo khi lựa chọn đơn vị thi công.

"Nếu ví ngành xây dựng như một giải bóng đá thì chúng ta vẫn chưa có hệ thống hạng nhất, hạng nhì hay hạng ba để phân loại năng lực các đội bóng", ông Hiệp nói.

Từ thực tế đó, VACC đã báo cáo Bộ Xây dựng và nhận được sự đồng thuận triển khai chương trình đánh giá năng lực nhà thầu. Năm đầu tiên, chương trình được thực hiện theo hình thức thí điểm, tập trung vào ba lĩnh vực gồm xây dựng dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông và cơ điện.

Theo Chủ tịch VACC, điểm khác biệt của chương trình là hướng tới xây dựng một bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp khách quan, minh bạch và có giá trị tham khảo cho toàn thị trường, thay vì chỉ dừng ở hoạt động vinh danh doanh nghiệp.