Nghiên cứu đầu tư cao tốc Thái Nguyên - Lạng Sơn

TPO - "Tỉnh Thái Nguyên phối hợp với tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, đầu tư tuyến cao tốc Thái Nguyên - Lạng Sơn dài 120 km, trong đó đoạn qua Thái Nguyên dài khoảng 70 km", Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường thông tin.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, hiện Thái Nguyên triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó phát triển hệ thống đường cao tốc được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Phát biểu tại lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Mass City ngày 29/6, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT.07) hoạt động từ năm 2014 đã chứng minh hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng, phát triển trong giai đoạn mới, tuyến cao tốc CT.07 với chiều dài 99 km sẽ được hoàn thiện từ 4 làn đường lên 6 làn. Tổng mức đầu tư dự án hơn 22.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 30/6, dự kiến hoàn thiện năm 2029.

Ngoài ra, Thái Nguyên sẽ cùng với tỉnh Cao Bằng sớm khởi công tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng.

Hiện nay, tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn đã được khởi công với chiều dài 28km. Dự kiến, đoạn tuyến này sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 8/2027.

Các phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Bí thư Trịnh Xuân Trường cũng cho biết, cùng với 6 tỉnh thành khác, Thái Nguyên quyết tâm sẽ hoàn thành 38km đường Vành đai 5 trong nhiệm kỳ này. Thái Nguyên phối hợp với Lạng Sơn để nghiên cứu, triển khai tuyến cao tốc Thái Nguyên - Lạng Sơn với chiều dài 120 km, trong đó đoạn qua Thái Nguyên dài khoảng 70 km.

"Từ nay đến 2030, Thái Nguyên sẽ triển khai, hoàn thành hơn 200 km đường cao tốc. Đây là khối lượng công việc rất lớn, nhưng nếu hoàn thành sẽ mở ra cơ hội rất lớn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân", Bí thư Trịnh Xuân Trường nói.