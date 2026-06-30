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Video giao thông

Clip: Xe máy luồn lách trên cao tốc, lao vào đuôi ô tô tải

TPO - Hai người đi xe máy vào đường cao tốc dành cho ô tô rồi đâm mạnh vào đuôi xe tải, ngã lăn xuống mặt đường. Vụ tai nạn xảy ra ngày 29/6 trên Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Lê Tuấn

Theo hình được ghi lại bởi camera hành trình của một ô tô, chiếc xe máy chở hai người không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên tuyến đường dành riêng cho ô tô. Khi lưu thông trên đường, phương tiện liên tục luồn lách giữa các ô tô rồi bất ngờ lao thẳng vào đuôi một xe tải.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người ngồi trên xe ngã lăn ra đường, hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy đi vào đường cấm xe máy có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy bị xử phạt từ 600.000-800.000 đồng/người.

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