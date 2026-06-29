Hơn 21.000 tỷ 'lên đời' cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới

TPO - Tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên - Chợ Mới có tổng chiều dài gần 100 km, trong đó đoạn Hà Nội - Thái Nguyên có quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh.

Ngày 30/6, Liên danh nhà đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội- Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án được triển khai trên địa bàn các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Điểm đầu dự án tại Km8+872,76 (xã Thư Lâm, Hà Nội); điểm cuối tại Km107+802,17 (xã Thanh Tịnh, tỉnh Thái Nguyên) kết nối với cao tốc Chợ Mới- Bắc Kạn với tổng chiều dài 99,3km.

Đoạn Hà Nội - Thái Nguyên có quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh với mặt cắt ngang 34,5m; đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề mặt cắt ngang từ 22 - 24,75m. Vận tốc thiết kế tuyến đường từ 80-100km/h.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 21.000 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - cho biết cao tốc CT.07 là công trình kết nối Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội, kết nối các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối các trung tâm công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ; từng bước hoàn thiện hành lang giao thông từ Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng theo quy hoạch quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ khởi công

Bí thư Trịnh Xuân Trường cam kết, tỉnh Thái Nguyên sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới sẽ được hoàn thiện

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó, hạ tầng giao thông được xác định phải đi trước một bước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khởi công

Theo Phó Thủ tướng, đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.803 km cao tốc, vượt mục tiêu 3.000 km đề ra. Hiện nay, Chính phủ đang tập trung thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc. Từ đó, hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối các trung tâm kinh tế, các vùng động lực trên cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, tuyến cao tốc CT.07 Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với vùng Trung du và miền núi phía Bắc; là trục giao thông chiến lược kết nối Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng với vùng Thủ đô.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, dự án sẽ góp phần khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ của vùng và tăng cường khả năng kết nối với Hà Nội, sân bay Nội Bài, sân bay Gia Bình.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan theo dõi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. UBND tỉnh Thái Nguyên tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và các điều kiện phục vụ thi công.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai đồng bộ các đoạn tuyến còn lại trên hành lang CT.07, từng bước hoàn thiện tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng theo quy hoạch.