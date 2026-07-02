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Kinh tế

Shopee tiếp tục vinh danh Hannah Olala với giải thưởng 'Best Premium Livestream Star' năm thứ ba liên tiếp

P.V

Trong bối cảnh thương mại điện tử và livestream bán hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh tại Việt Nam, các nền tảng không chỉ cạnh tranh về công nghệ mà còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung chất lượng. Trong đó, lĩnh vực mỹ phẩm cao cấp được xem là một trong những ngành hàng đòi hỏi chuyên môn, uy tín và khả năng tư vấn cao.

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Mới đây, Hannah Olala tiếp tục được Shopee trao giải thưởng "Best Premium Livestream Star". Đây là năm thứ ba liên tiếp cô được nền tảng ghi nhận ở nhóm ngành hàng mỹ phẩm cao cấp, sau các dấu mốc tại Shopee Brands and Partners Conference 2024 và giải thưởng cùng hạng mục trong năm 2025.

Việc liên tiếp được vinh danh cho thấy sự ghi nhận của nền tảng đối với hành trình phát triển bền vững của một nhà sáng tạo nội dung theo đuổi phân khúc cao cấp.

Khác với nhiều nhà sáng tạo nội dung bước vào lĩnh vực làm đẹp từ mạng xã hội, Hannah Olala sở hữu hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm. Trước khi trở thành KOL, cô từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, tham gia phát triển sản phẩm, quản trị chuỗi cung ứng và xây dựng hệ thống phân phối. Nền tảng chuyên môn này giúp cô xây dựng nội dung dựa trên kiến thức thực tiễn thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm.

Trong các phiên livestream, Hannah Olala lựa chọn cách tiếp cận theo hướng tư vấn. Thay vì tập trung vào khuyến mại, cô dành nhiều thời lượng để phân tích thành phần, hoạt chất, công dụng, đối tượng sử dụng và quy trình chăm sóc da. Cách truyền tải đơn giản, dễ hiểu giúp người tiêu dùng có thêm thông tin trước khi quyết định mua sắm.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, hiệu quả kinh doanh cũng là yếu tố tạo nên dấu ấn. Các chương trình livestream của Hannah Olala duy trì lượng người xem ổn định và đạt kết quả tích cực qua nhiều chiến dịch trên Shopee. Theo đánh giá của nền tảng, khả năng duy trì chất lượng nội dung, hiệu quả vận hành và mức độ gắn kết với người xem là những tiêu chí quan trọng trong quá trình xét chọn giải thưởng.

Trong các mùa mua sắm lớn, Hannah Olala cũng đồng hành cùng nhiều thương hiệu mỹ phẩm quốc tế thuộc phân khúc cao cấp như Lancôme, Clinique, The History of Whoo, Obagi và Murad. Việc được các thương hiệu lựa chọn tham gia các chương trình Mega Live cho thấy sự tin tưởng đối với năng lực chuyên môn cũng như khả năng kết nối với người tiêu dùng.

Không chỉ hoạt động trong nước, Hannah Olala còn tham gia các chương trình của Shopee tại khu vực châu Á, trong đó có Hội nghị Thượng đỉnh Thương hiệu tổ chức tại Singapore với sự góp mặt của nhiều thương hiệu và nhà sáng tạo nội dung trong khu vực.

Trong bối cảnh thị trường livestream ngày càng cạnh tranh, việc được Shopee ghi nhận ba năm liên tiếp phản ánh quá trình đầu tư lâu dài vào chuyên môn, chất lượng nội dung và trải nghiệm người dùng. Đây cũng là xu hướng cho thấy các nền tảng thương mại điện tử đang ưu tiên những nhà sáng tạo có khả năng tạo giá trị bền vững cho người tiêu dùng và đối tác thương hiệu.

P.V
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