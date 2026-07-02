Em xinh Han Sara được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

TPO - Trong danh sách đề cử top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler mới công bố có sự góp mặt của ca sĩ Han Sara.

Ngày 1/7, tạp chí TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Góp mặt trong danh sách mới nhất của TC Candler là em xinh Han Sara.

Han Sara cùng bảng đề cử với các gương mặt quốc tế bao gồm diễn viên Virna Flores, diễn viên Tian Xiwei, ca sĩ Pami, diễn viên Mayan El Sayed, ca sĩ người Anh Billie Eilish.

Em xinh Han Sara được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Sự xuất hiện của Han Sara trong danh sách đề cử của TC Candler thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam. Trước đó, một em xinh khác cũng xuất hiện trong danh sách này là Diễm Hằng Lamoon.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng lọt vào danh sách này như NSƯT Kim Tuyến, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Kaity Nguyễn, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân, TikToker Chi Xê, ca sĩ Isaac, Hieuthuhai, Sơn Tùng M-TP...

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc, là nữ ca sĩ gốc Hàn được yêu thích trong showbiz Việt. Cô đến Việt Nam định cư cùng gia đình vào năm 10 tuổi, nói tiếng Việt lưu loát.

Han Sara từng gây chú ý tại Giọng hát Việt 2017 khi về đội huấn luyện viên Noo Phước Thịnh sau đó về đội Đông Nhi. Sau chương trình, cô đầu quân vào công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, ra mắt nhiều ca khúc như Tớ thích cậu, Đếm cừu, Vì yêu là nhớ... Cô cũng từng thử sức với tư cách rapper tại chương trình The Heroes (2021).

Năm 2022, sau khoảng thời gian dài gắn bó, Han Sara rời công ty của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Năm 2025, Han Sara góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Em xinh say hi và nhận được sự quan tâm từ khán giả. Cô được đánh giá là một trong những em xinh đa tài khi vừa có thể hát, nhảy, đọc rap và sáng tác.

100 gương mặt được TC Candler lựa chọn trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt giành thứ hạng ấn tượng ở bảng xếp hạng của TC Candler.

Á hậu Trúc Diễm từng xếp vị trí 67 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất năm 2014. Trong khi đó, Á hậu Thảo Nhi Lê là người đẹp Việt duy nhất ba lần liên tiếp góp mặt trong danh sách của TC Candler. Năm 2020, cô xếp hạng 81, năm 2021 đứng vị trí 67, năm 2022 tăng 10 bậc - đứng vị trí 57.

Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một.