Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cảnh sát biển cứu ngư dân trôi dạt trên biển Thanh Hóa, ứng cứu vụ chìm tàu ở Quảng Ninh

Mạnh Thường - Nguyễn Minh

TPO - Ngày 3/7, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã kịp thời cứu một ngư dân trôi dạt trên vùng biển Thanh Hóa, đồng thời khẩn trương điều động tàu tham gia ứng cứu vụ tàu cá bị chìm trên vùng biển Quảng Ninh.

Chiều 3/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Hòn Mê (Thanh Hóa), tàu CSB 6002 thuộc Hải đội 111 (Hải đoàn 11, Vùng Cảnh sát biển 1) đã kịp thời phát hiện, cứu vớt thành công một ngư dân gặp nạn đang trôi dạt trên biển.

tp-nan-nhan-le-the-dung.jpg
tp-quan-y-tau-csb-6002-kiem-tra-suc-khoe-nan-nhan-le-the-dung.jpg
Ngư dân Lê Thế Dũng được tàu CSB 6002 kịp thời cứu vớt và chăm sóc y tế.

Người được cứu là anh Lê Thế Dũng (29 tuổi, trú phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh điều khiển tàu cá TH 80507 TS chở mồi ra bè nuôi ốc hương ở khu vực Hòn Vàng.

Sau khoảng 45 phút di chuyển, tàu gặp sóng lớn, nước tràn vào khiến phương tiện bị chìm. Anh kịp ôm một can nhựa nổi trên mặt biển trước khi được cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 6002 phát hiện và cứu vớt.

Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, tổ quân y Cảnh sát biển đã kiểm tra sức khỏe, băng bó vết thương ở chân. Hiện sức khỏe và tinh thần của anh Dũng đã ổn định, chờ người thân ra đón về bờ.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng khẩn trương triển khai lực lượng tham gia ứng cứu vụ tàu cá QN 90568 TS bị chìm tại khu vực biển cách phía nam Cô Tô (Quảng Ninh) khoảng 10 hải lý.

Theo thông tin ban đầu từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I, trên tàu có 7 thuyền viên; 5 người được các tàu cá hoạt động gần hiện trường cứu vớt ngay sau khi xảy ra sự cố, còn 2 người mất tích.

tp-csb-4.jpg
tp-csb-3.jpg
Lực lượng Cảnh sát biển vượt sóng to gió lớn tham gia ứng cứu vụ chìm tàu cá ở vùng biển Quảng Ninh.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu 322 đang làm nhiệm vụ gần khu vực hiện trường khẩn trương cơ động phối hợp tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Sau đó, tàu CSB 2006 cũng được lệnh xuất phát từ khu vực Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ để tăng cường lực lượng cứu nạn.

Thời điểm triển khai tìm kiếm, khu vực hiện trường có mưa lớn, gió mạnh cấp 7-8, sóng cao, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ các tàu Cảnh sát biển vẫn duy trì quan sát trên diện rộng, phối hợp với các lực lượng và ngư dân tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin mới cập nhật, hai thuyền viên mất tích cũng được các tàu cá hoạt động gần hiện trường phát hiện và cứu an toàn. Tàu QN 90568 TS do ông Nguyễn Văn Thành (trú xã Quảng Hà, Quảng Ninh) làm chủ, bị chìm lúc 1 giờ 28 phút ngày 3/7 do gặp mưa to, sóng lớn khi đang khai thác trên biển.

Mạnh Thường - Nguyễn Minh
#Cảnh sát biển cứu ngư dân #cứu nạn trên biển #Vùng Cảnh sát biển 1 #tàu cá bị chìm ở Quảng Ninh #ngư dân gặp nạn #vùng biển Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe