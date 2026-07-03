Cảnh sát biển cứu ngư dân trôi dạt trên biển Thanh Hóa, ứng cứu vụ chìm tàu ở Quảng Ninh

TPO - Ngày 3/7, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã kịp thời cứu một ngư dân trôi dạt trên vùng biển Thanh Hóa, đồng thời khẩn trương điều động tàu tham gia ứng cứu vụ tàu cá bị chìm trên vùng biển Quảng Ninh.

Chiều 3/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Hòn Mê (Thanh Hóa), tàu CSB 6002 thuộc Hải đội 111 (Hải đoàn 11, Vùng Cảnh sát biển 1) đã kịp thời phát hiện, cứu vớt thành công một ngư dân gặp nạn đang trôi dạt trên biển.

Ngư dân Lê Thế Dũng được tàu CSB 6002 kịp thời cứu vớt và chăm sóc y tế.

Người được cứu là anh Lê Thế Dũng (29 tuổi, trú phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh điều khiển tàu cá TH 80507 TS chở mồi ra bè nuôi ốc hương ở khu vực Hòn Vàng.

Sau khoảng 45 phút di chuyển, tàu gặp sóng lớn, nước tràn vào khiến phương tiện bị chìm. Anh kịp ôm một can nhựa nổi trên mặt biển trước khi được cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 6002 phát hiện và cứu vớt.

Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, tổ quân y Cảnh sát biển đã kiểm tra sức khỏe, băng bó vết thương ở chân. Hiện sức khỏe và tinh thần của anh Dũng đã ổn định, chờ người thân ra đón về bờ.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng khẩn trương triển khai lực lượng tham gia ứng cứu vụ tàu cá QN 90568 TS bị chìm tại khu vực biển cách phía nam Cô Tô (Quảng Ninh) khoảng 10 hải lý.

Theo thông tin ban đầu từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I, trên tàu có 7 thuyền viên; 5 người được các tàu cá hoạt động gần hiện trường cứu vớt ngay sau khi xảy ra sự cố, còn 2 người mất tích.

Lực lượng Cảnh sát biển vượt sóng to gió lớn tham gia ứng cứu vụ chìm tàu cá ở vùng biển Quảng Ninh.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu 322 đang làm nhiệm vụ gần khu vực hiện trường khẩn trương cơ động phối hợp tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Sau đó, tàu CSB 2006 cũng được lệnh xuất phát từ khu vực Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ để tăng cường lực lượng cứu nạn.

Thời điểm triển khai tìm kiếm, khu vực hiện trường có mưa lớn, gió mạnh cấp 7-8, sóng cao, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ các tàu Cảnh sát biển vẫn duy trì quan sát trên diện rộng, phối hợp với các lực lượng và ngư dân tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin mới cập nhật, hai thuyền viên mất tích cũng được các tàu cá hoạt động gần hiện trường phát hiện và cứu an toàn. Tàu QN 90568 TS do ông Nguyễn Văn Thành (trú xã Quảng Hà, Quảng Ninh) làm chủ, bị chìm lúc 1 giờ 28 phút ngày 3/7 do gặp mưa to, sóng lớn khi đang khai thác trên biển.