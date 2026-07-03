Nhiều phản ứng khi Tăng Thanh Hà trở thành 'Hoàng hậu cuối cùng'

Ngày 2/7, đoàn phim Hoàng hậu cuối cùng tổ chức buổi họp báo công bố dự án và ra mắt dàn diễn viên chính. Trong đó, Ma Ran Đô (Vua Bảo Đại), Trâm Anh (Lý Lệ Hà), NSƯT Diệu Đức (Từ Cung Hoàng thái hậu)... Đáng chú ý là vai diễn Nam Phương hoàng hậu sẽ do ngọc nữ Tăng Thanh Hà thủ vai.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đã trải qua các vòng casting khác nhau, được bấm máy vào năm 2025 và dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 5/3/2027. Phim lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Thị Lan (Hoàng hậu Nam Phương) và Hoàng đế Bảo Đại. Lấy bối cảnh những năm cuối cùng của Hoàng gia triều Nguyễn, bộ phim mở ra câu chuyện về tình yêu, gia đình, thân phận và những con người phía sau danh vị.

Đoàn phim Hoàng hậu cuối cùng ra mắt khán giả.

Tăng Thanh Hà có hợp vai Hoàng hậu Nam Phương?

Việc công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu đã gây ra không ít phản ứng trái chiều cho khán giả. Không ít người cho rằng Tăng Thanh Hà có khí chất sang trọng, vóc dáng thanh mảnh nữ tính quyến rũ, thu hút người xem từ cái nhìn đầu tiên. Danh tiếng của Tăng Thanh Hà với khán giả đại chúng cũng rất tốt, nhiều năm qua dù không đóng phim cô vẫn được gọi là "ngọc nữ màn ảnh". Giao vai nữ chính cho Tăng Thanh Hà là sự lựa chọn của nhà sản xuất khi cô có kinh nghiệm diễn xuất, sức hút với công chúng và truyền thông.

"Quốc mẫu hồi cung, chờ mong Tăng Thanh Hà", "Tăng Thanh Hà có độ nổi tiếng, ngoại hình đẹp sang trọng, 13 năm rồi chị ấy mới đóng phim trở lại, ủng hộ nhiệt tình", "Mọi người phải hiểu quan trọng là kỹ năng diễn xuất, độ hot, tăng doanh thu cho phim, chứ mỗi cái mặt giống thì làm cái gì? Giờ hoá trang làm giống được hết, chọn Tăng Thanh Hà là chuẩn rồi", "Cũng rất mong chờ vai diễn sau bao nhiêu năm làm dâu hào môn kín tiếng của Tăng Thanh Hà. Ngày trước xem Đẹp từng centimet và Bỗng dưng muốn khóc, khá là hay. Mình sẽ ủng hộ phim", "Tăng Thanh Hà đẹp quá!", khán giả cho rằng Tăng Thanh Hà là sự lựa chọn thông minh của nhà sản xuất.

Lựa chọn Tăng Thanh Hà đóng vai Hoàng hậu Nam Phương khiến nhiều khán giả tranh cãi.

Tuy nhiên, cũng không ít khán giả cho rằng Tăng Thanh Hà đã quá tuổi để đóng vai Hoàng hậu Nam Phương. Không những vậy, ngoại hình và khí chất của cô cũng không giống nguyên mẫu. Nam chính của phim còn là tài tử Ma Ran Đô kém Tăng Thanh Hà tới 11 tuổi, trong buổi họp báo cả hai lộ rõ khoảng cách tuổi tác khiến khán giả quan ngại về khả năng tạo tương tác tình yêu giữa hai diễn viên.

"Tăng Thanh Hà luôn là diễn viên mà mình yêu mến nhưng vào vai này thực sự mình thấy không phù hợp. Chưa kể đến tuổi tác, về diện mạo mình thích chọn diễn viên phải giống hoàng hậu ở đôi mắt", "Chị ấy đóng vai thái hậu thì được", "Cứng quá không phù hợp với vai diễn. Diện mạo càng không thể", "Hoàng hậu Nam Phương mắt một mí lót và mắt phượng, mặt đầy miệng chúm chím. Tăng Thanh Hà mặt góc cạnh gò má cao, mắt to sâu, lông mày rậm miệng rộng không giống nét nào luôn", "Tăng Thanh Hà đứng chung với Ma Ran Đô như chị em, chẳng hợp chút nào. Cô ấy đóng vai Lý Lệ Hà còn hợp hơn", "Tăng Thanh Hà nét sắc quá không phù hợp với vai Nam Phương hoàng hậu hiền lành", "Bảo Đại và Lý Lệ Hà trông đẹp đôi hơn hẳn. Tăng Thanh Hà trông như chị gái", "Nếu chọn Tăng Thanh Hà thì chọn Quách Ngọc Ngoan làm vua Bảo Đại sẽ xứng, còn nếu chọn Ma Ran Đô thì nên chọn Hồ Thu Anh làm hoàng hậu sẽ xứng hơn".

Tăng Thanh Hà bị cho là không hợp với bạn diễn Ma Ran Đô, người thủ vai vua Bảo Đại.

Ngọc nữ màn ảnh cũng có nhiều điểm khác với nguyên mẫu.

Đôi mắt là kiệt tác của hành trình làm mẹ

Trong buổi họp báo, Tăng Thanh Hà cũng lường trước được phản ứng của công chúng khi biết cô sẽ đảm nhận vai nữ chính. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã phải cân nhắc rất nhiều. Tuy nhiên, nữ diễn viên quyết định tham gia vì không muốn bản thân nuối tiếc sau này.

Tăng Thanh Hà cho rằng dù vẻ bề ngoài của cô và bạn diễn Ma Ran Đô chênh lệch tuổi tác nhưng còn có phần hóa trang, cảm xúc, bối cảnh, sẽ giúp khán giả bước vào câu chuyện và không quan tâm tới sự chênh lệch của các diễn viên. Mặt khác, ngọc nữ màn ảnh Việt cũng chia sẻ đôi mắt của cô không còn được như xưa nhưng cô coi điều đó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ.

Tăng Thanh Hà hiểu những khó khăn khi đóng Hoàng hậu cuối cùng.

Nhà sản xuất, đạo diễn Nam Cito cho biết đây không phải phim lịch sử mà là tác phẩm tâm lý xã hội, vì vậy tiêu chí chọn diễn viên không phải giống hệt nguyên mẫu nhân vật mà phải phù hợp với tinh thần nhân vật: "Ngoại hình, khí chất hay chemistry đều rất quan trọng. Chúng tôi không tìm kiếm người nổi tiếng hay giống nguyên mẫu nhất. Ê-kíp tìm kiếm một người khiến khán giả tin đây chính là nhân vật. Và với chúng tôi, lựa chọn casting thành công, đó là khi xem phim, khán giả quên đi người diễn viên đó và chỉ nhìn thấy nhân vật trên màn ảnh".

"Chúng tôi không khai thác các nhân vật trước hết như một vị vua hay một vị hoàng hậu, mà là những con người - một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ với những yêu thương, tổn thương và lựa chọn của riêng mình", đạo diễn của phim nói thêm.

Tại buổi ra mắt dự án, Tăng Thanh Hà diện bộ váy tông màu vàng gold quý phái được may đo giống với trang phục của Nam Phương hoàng hậu.

Hoàng hậu cuối cùng được chuẩn bị trong 6 năm, nhà sản xuất chia sẻ các diễn viên đã dành từ 9-10 tháng để tập luyện diễn xuất và lễ nghi cung đình trước khi bắt đầu quay.