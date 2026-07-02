Lần đầu Việt Nam đào tạo bài bản phẫu thuật robot chuyên sâu điều trị ung thư

TPO - Trong xu thế ứng dụng công nghệ cao vào y học, phẫu thuật nội soi robot đang trở thành một trong những kỹ thuật tiên tiến nhất của ngoại khoa hiện đại nhờ độ chính xác cao, ít xâm lấn, bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và giúp người bệnh hồi phục nhanh.

Ngày 2/7, Bệnh viện K chính thức khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật nội soi robot cơ bản kéo dài liên tục 30 ngày. Đây được xem là khóa đào tạo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng bài bản, chuyên sâu về phẫu thuật robot trong điều trị các bệnh ung thư thuộc nhiều chuyên ngành gồm tiêu hóa, tiết niệu, phụ khoa, đầu cổ và lồng ngực.

Khóa học lần này được xây dựng với chương trình toàn diện, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế nhằm chuẩn hóa kỹ năng, cập nhật các tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư bằng robot.

Các bác sĩ mổ thị phạm bằng robot.

Tham gia giảng dạy có GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K; PGS.TS Vũ Lê Chuyên, Chủ tịch Danh dự Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Hệ thống Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; PGS.TS Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cùng chuyên gia quốc tế BS Vance Sohn, Giám đốc Viện Ung thư MedStar Georgetown, Trung tâm Y tế Bệnh viện MedStar Washington (Hoa Kỳ). Khóa học còn có sự tham gia của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cùng nhiều cơ sở điều trị ung thư trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Văn Quảng cho biết phẫu thuật nội soi robot đang được xem là đỉnh cao của công nghệ ngoại khoa hiện đại. Kỹ thuật này kế thừa những ưu điểm của phẫu thuật nội soi truyền thống đồng thời khắc phục nhiều hạn chế, hỗ trợ phẫu thuật viên thực hiện các thao tác phức tạp với độ chính xác cao hơn.

Theo Giám đốc Bệnh viện K, việc tổ chức khóa đào tạo có ý nghĩa quan trọng trong việc cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị ung thư. Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về ung bướu, Bệnh viện K xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu khai mạc lễ khai giảng.



Ngay sau phần lý thuyết, các học viên được trực tiếp theo dõi ca phẫu thuật nội soi robot điều trị ung thư thực quản dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lâm Việt Trung. Ca mổ được phối hợp thực hiện giữa ê-kíp của Bệnh viện K và Bệnh viện Chợ Rẫy, tạo điều kiện để học viên tiếp cận quy trình triển khai kỹ thuật robot trong thực hành lâm sàng.

Bệnh nhân là ông M.V.T. (62 tuổi, quê Thanh Hóa), nhập viện vì nuốt nghẹn kéo dài. Nội soi phát hiện tổn thương loét hoại tử lớn chiếm khoảng một nửa chu vi đoạn dưới thực quản. Kết quả sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô vảy thực quản.

TS. Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K cho biết kết quả chụp PET-CT và MRI cho thấy khối u có kích thước lớn, xâm lấn rộng với chiều dài khoảng 5 cm, dày tối đa 21 mm và có nhiều hạch di căn tại trung thất cũng như vùng cạnh tâm vị dạ dày. Bệnh được xác định ở giai đoạn tiến triển tại chỗ nên nếu phẫu thuật ngay sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tái phát cao.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, người bệnh được chỉ định hóa xạ trị tiền phẫu nhằm thu nhỏ khối u và kiểm soát các hạch di căn trước khi can thiệp ngoại khoa. Đánh giá lại vào tháng 6/2026 cho thấy tổn thương đã đáp ứng tốt, kích thước thu hẹp rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành phẫu thuật triệt căn.

Theo các bác sĩ, điều trị ung thư hiện nay theo hướng đa mô thức, trong đó mỗi người bệnh sẽ được xây dựng phác đồ riêng phù hợp với giai đoạn bệnh và thể trạng nhằm tối ưu hiệu quả điều trị.

Trong ca mổ, ê-kíp đã thực hiện cắt thực quản và nạo vét hạch triệt để bằng hệ thống robot Da Vinci thế hệ XI. Các bác sĩ lấy trọn khối u, đồng thời nạo vét hạch dọc hai dây thần kinh quặt ngược mà không gây tổn thương các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng.

Khoá học thu hút đông đảo bác sĩ

﻿chuyên ngành ung thư.

PGS.TS Lâm Việt Trung chia sẻ phẫu thuật ung thư thực quản là một trong những kỹ thuật khó nhất của ngoại khoa do phải can thiệp đồng thời vào lồng ngực và ổ bụng, trong khi vùng mổ nằm sát tim, các mạch máu lớn và nhiều cấu trúc quan trọng khác. Robot phẫu thuật giúp khắc phục những hạn chế của mổ mở và nội soi thông thường nhờ khả năng tiếp cận linh hoạt trong không gian hẹp, thao tác chính xác và ổn định.

Hệ thống robot mang lại hình ảnh 3D có độ phân giải cao, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ từng cấu trúc giải phẫu, phân biệt ranh giới giữa mô ung thư và mô lành sau hóa xạ trị. Cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt, hỗ trợ bóc tách khối u, nạo vét hạch triệt để, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thần kinh quặt ngược và các mạch máu lớn.

Bên cạnh hiệu quả về mặt ung thư học, phẫu thuật robot còn giúp giảm mất máu, hạn chế đau sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện và tạo điều kiện để người bệnh sớm phục hồi, trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa hóa xạ trị tiền phẫu với phẫu thuật robot đang mở ra hướng tiếp cận điều trị cá thể hóa cho bệnh nhân ung thư, vừa nâng cao khả năng điều trị triệt căn, vừa bảo tồn tối đa chất lượng sống.

Thông qua khóa đào tạo lần này, Bệnh viện K tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị đầu ngành trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ ngoại khoa hiện đại, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ phẫu thuật viên, thúc đẩy phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến cho người bệnh ung thư.