Nga gia tăng áp lực lên Ukraine sau cuộc tấn công Kiev

TPO - Sau đợt không kích quy mô lớn vào Kiev gây thiệt hại nặng nề, Mátxcơva tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

(Ảnh: Tass)

Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng tổng cộng 74 tên lửa và 496 máy bay không người lái nhằm vào nước này trong cuộc tấn công đêm 1 rạng sáng 2/7.

Bình luận về cuộc tấn công, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, mục tiêu của quân đội Nga chỉ là các cơ sở quân sự hoặc bán quân sự.

Ông Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã được Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo về kết quả của "cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn" nhằm vào Kiev và các địa điểm khác.

Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đặc biệt là vào Kiev, khi Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, gây thiệt hại nặng nề dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng.

Khi được hỏi về tuyên bố của quan chức đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, rằng EU sẽ đề xuất thêm các biện pháp trừng phạt để tăng cường áp lực lên Nga, ông Peskov trả lời: "Nga sẽ tiếp tục tăng cường áp lực lên chính quyền Kiev để đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra."

Ông Peskov cũng cho biết, một cuộc thảo luận đang diễn ra ở Nga về cách bảo vệ an ninh đất nước trước những gì Mátxcơva coi là các bước đi của EU nhằm "quân sự hóa" lục địa và làm gia tăng căng thẳng.

Phẫn nộ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và sự thất hứa của Mỹ trong việc làm trung gian hòa giải chấm dứt chiến tranh, một số người theo đường lối cứng rắn ở Nga đã thúc giục Điện Kremlin từ bỏ ngoại giao và leo thang xung đột.

“Các bạn biết rằng có những người, bao gồm cả các học giả, ủng hộ các biện pháp quyết liệt. Cũng có những người ủng hộ các cách tiếp cận kiềm chế hơn”, ông Peskov nói.

"Nhưng có một điều không thể nghi ngờ: việc bảo vệ an ninh Nga và các lợi ích quốc gia sẽ được đảm bảo, bất kể điều gì xảy ra”.