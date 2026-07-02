Thu giữ 350kg kim loại vàng, bạc trong vụ án tiền số ONUS

TPO - Trong vụ án sàn tiền số ONUS, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại, ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an thông tin tại cuộc họp báo.

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn tiền số ONUS.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, ngày 23/3, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân về tiền kỹ thuật số, các bị can đã sử dụng các ứng dụng để tạo tài khoản số, phát triển thành các đồng tiền điện tử.

Sau đó dùng hệ thống công ty trong “hệ sinh thái” để tạo ra việc mua bán lòng vòng với nhau, nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong giai đoạn 2018-2021, nhóm này đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.

Đại diện Cục An ninh điều tra cho biết, đây là vụ án đặc biệt phức tạp, số lượng người liên quan và bị hại rất lớn, với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở tại sàn này. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân.

Cơ quan điều tra khuyến cáo cá nhân, bị hại hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan liên hệ với cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để được hướng dẫn giải quyết.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại và đang xác định chất lượng; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng được các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Trước đó, liên quan đến vụ án, tính đến tháng 3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong, SN 1984 tại Cần Thơ) và 8 đồng phạm về 2 tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Eric Vuong và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS để huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư.

Eric Vuong và Trần Quang Chiến (tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet đổi tên thành ONUS.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi, đưa thông tin sai lệch tạo niềm tin cho nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.