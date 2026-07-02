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Pháp luật

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Vụ người chơi dù lượn tử vong ở Sơn Trà: Phi công quên cài đai hai đùi cho khách

Thanh Hiền

TPO - Trước khi bay cùng anh T., phi công chỉ gài đai ngực và quên không gài hai đai đùi cho anh T. nên sau khi cất cánh vài phút, anh T. bị tuột khỏi đai ngồi và rơi tự do xuống núi Sơn Trà dẫn đến tử vong.

Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có bản án phúc thẩm đối với bị cáo L.M.P. về tội danh "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

P. là phi công trong vụ án du khách rơi dù lượn tử vongbán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng).

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﻿Du khách tử vong khi chơi dù lượn trên bán đảo Sơn Trà.

Theo nội dung vụ án, ngày 7/7/2025, vợ chồng anh H.Q.T. và chị L.T.T.N. (trú TP.HCM) đăng ký tham gia dịch vụ bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà. Chiều 8/7, hai vợ chồng lên bãi bay trên núi Sơn Trà, chị N. cùng một phi công bay trước và hạ cánh an toàn. Riêng phi công L.M.P. trước khi bay cùng anh T., P. chỉ gài đai ngực (khóa an toàn ở ngực) và quên không gài hai đai đùi (khóa an toàn ở vị trí đùi) cho anh T. nên sau khi cất cánh vài phút, anh T. bị tuột khỏi đai ngồi và rơi tự do xuống núi Sơn Trà dẫn đến tử vong. P. cố gắng hạ cánh tại bãi cát gần đó và gọi hỗ trợ từ phía công ty.

Quá trình điều tra xác định công ty TNHH MTV TM&DV T., được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và dù lượn không động cơ. P. được Sở này cấp Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn dù lượn và môn diều bay và là phi công của Công ty TNHH MTV TM&DV T.

Tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 12/3/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Đà Nẵng đã quyết định bị cáo P. phạm tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp", xử phạt 12 tháng tù.

Sau đó P. có đơn kháng cáo, xin hưởng án treo do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang nuôi 3 con nhỏ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại, vợ của bị hại có đơn bãi nại và đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại các phiên tòa sơ, phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Tại phiên phúc thẩm, xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, không có tình tiết tăng nặng…, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt tù mà cấp sơ thẩm đã áp dụng nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Như Tiền phong đã thông tin, chiều 8/7/2025, anh H.Q.T lên bán đảo Sơn Trà thuê dịch vụ bay dù lượn. Lúc bay lên trời ở khu vực bán đảo Sơn Trà thì anh T. bất ngờ bị rơi xuống đất từ độ cao hàng trăm mét tử vong, trong khi phi công lái dù vẫn an toàn và hạ cánh ngay sau đó.

Thanh Hiền
#du khách #rơi dù lượn #tử vong #Đà Nẵng #bán đảo Sơn Trà #Phi công #quên gài khoá an toàn

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