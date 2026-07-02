Khởi tố 2 đối tượng cản trở khai thác cát cho công trình trọng điểm

TPO - Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi chống đối, cản trở hoạt động khai thác cát đã được cấp phép để phục vụ thi công công trình trọng điểm quốc gia.

Cụ thể, hai mỏ cát trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Phú Tân và xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long, đã được cấp thẩm quyền cấp phép khai thác để phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

Trước khi các công ty khai thác, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành các cấp đã tổ chức tiếp xúc, tuyên truyền, vận động người dân về việc cho phép khai thác cát. Để người dân không có hành vi cản trở, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Lãnh đạo tỉnh cũng đưa ra các cam kết về giám sát, quản lý, trách nhiệm liên quan nếu quá trình khai thác có vi phạm, hoặc gây sạt lở bờ sông.

Công an thi hành các quyết định đối với Đặng Văn Dùng. Ảnh: CAVL

Sáng 29/6, các đơn vị liên quan tiến hành đóng cọc cặp bờ sông thuộc phạm mỏ cát trên để phục vụ khai thác, một số người dân đã tụ tập ngăn cản, không cho thi công cắm cọc. Trong đó, Đặng Văn Dùng (SN 1972) và Nguyễn Văn Ên (SN 1978, cùng trú xã An Phú Tân, Vĩnh Long) đã có hành vi cản trở, chống lại lực lượng thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự.

Trên cơ sở hành vi và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Dùng để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”; khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ên để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, hai mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Phú Tân và Lục Sĩ Thành, được UBND tỉnh Vĩnh Long cấp phép khai thác từ tháng 3/2026. Trong đó, mỏ số 10 phục vụ thi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai; còn mỏ 10a phục vụ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Trước khi cấp phép, cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn kỹ thuật đã khảo sát nhiều lần về địa chất, địa hình lòng sông, đánh giá các yếu tố liên quan... đủ điều kiện mới cấp phép. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân có đất tiếp giáp với đoạn sông có 2 mỏ cát quan tâm, lo lắng việc khai thác cát có nguy cơ gây sạt lở.

Sau đó, ngày 23/6, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân có đất tiếp giáp đoạn sông có 2 mỏ cát trên. Ông Lâu ghi nhận ý kiến người dân và chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình khai thác cát tại 2 mỏ trên.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có văn bản cam kết với người dân: Trong quá trình khai thác có dấu hiệu, xảy ra sạt lở bờ sông thuộc xã Lục Sĩ Thành và xã An Phú Tân, tỉnh sẽ chỉ đạo dừng ngay; giải quyết khắc phục, bồi thường cho người dân. Quá trình khai thác sẽ được cơ quan liên quan của tỉnh giám sát chặt chẽ, lập tổ giám sát với sự tham gia của người dân.