Nhận tiền không giao đất, cặp vợ chồng bị khởi tố

TPO - Sau khi nhận tiền, vợ chồng bị can không thể thực hiện việc tách thửa nhưng cũng không trả lại tiền mà còn sang tên thửa đất cho con gái rồi tiếp tục mang đi thế chấp vay ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1978) và Trần Hải Sơn (SN 1971), cùng trú tại phường Tích Lương (tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2024, Nguyễn Thị Thu cùng Sơn (là vợ chồng) thỏa thuận chuyển nhượng cho bà D.T.L.H (SN 1968, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) một phần diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Vợ chồng bị can tại cơ quan điều tra

Sau khi thống nhất, bà H đã nhiều lần giao tiền, tổng cộng 2,45 tỷ đồng để vợ chồng bị can thực hiện việc giải chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị can không thể thực hiện việc tách thửa, nhưng thay vì thông báo để cùng giải quyết hoặc trả tiền cho người mua, bị can đưa ra nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian.

Đáng chú ý, do lo sợ bên mua yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi tài sản, bị can đã làm thủ tục tặng cho toàn bộ quyền sử dụng thửa đất cho con gái mình. Sau đó, quyền sử dụng đất tiếp tục được thế chấp vay vốn ngân hàng.

Theo Cơ quan điều tra, việc chuyển dịch quyền sở hữu này đã làm mất khả năng bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả số tiền, gây thiệt hại cho người mua.

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.